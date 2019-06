Guardiola: "Estoy aplicando las mismas ideas que con el filial del Barça"

Londres, Inglaterra.

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, admitió que una de sus mayores satisfacciones es "haber podido discutir con aquellos de decían que no se podía jugar así (como en el Barça) en Alemania o Inglaterra", y recordó que las ideas que está implementado "son las mismas" que utilizó "cuando entrenaba al filial" azulgrana.

En una entrevista concedida al diario 'Ara', el que fue máximo artífice del mejor Barça de la historia, a finales de la primera década del actual siglo, aseguró que le honra que la gente le reconozca su labor en el banquillo.

"Es bonito que la gente nos diga que nunca habían visto jugar de esta manera en Inglaterra o Alemania. Todos tenemos nuestra vanidad y no puedo negar que me hace mucha ilusión que nos coloquen entre los grandes equipos de todos los tiempos en Inglaterra. Queremos agradar y que nos quiera", admitió.

Guardiola destacó que uno de sus mayores placeres lo ha encontrado por "haber podido discutir con aquellos de decían que no se podía jugar así (como en el Barça) en Alemania o Inglaterra, con jugadores de 'metro veinte' - ironizó- como Silva, Sterling Agüero y Bernardo Silva. Y lo hemos hecho. Dominando con juego posicional. Además de presionar arriba y salir con el balón controlado. Son las mismas ideas del filial del Barça en tercera división".

De entre muchas personas que han marcado su trayectoria, Guardiola ensalzó la figura del exjugador y secretario técnico del Barcelona hasta el 2010, Aitor 'Txiki' Begiristain, en la actualidad, ocupando el cargo de director deportivo del City. "Tengo a Txiki, que es la persona más importante de mi carrera, porque confió en mí cuando yo no era nadie. Estoy muy protegido en Manchester", garantizó.

Comparó sus vivencias en el Manchester respeto a Barcelona y Múnich, al referirse a la dirección deportiva: "En el club (City) somos tres o cuatro personas que decidimos en el área deportiva y no existe un ruido de 18 directivos (en clara alusión al Barça). No volveré al Barça ni a Alemania. ¿Dónde podré tener unas instalaciones tan buenas para disputar una liga tan bonita como la Premier?".

A pesar de esta crítica, Guardiola no disimuló su barcelonismo ni su agradecimiento a quienes confiaron en él cuando decidió ser entrenador, como el expresidente Joan Laporta: "No hubiese aceptado la propuesta del presidente Laporta si hubiese tenido dudas de que no iría bien", rememoró cuando se hizo cargo del equipo filial en tercera (2007) y del primer equipo (2008).

Sobre su idea de fútbol, admitió que lo tenía todo muy claro, junto a su segundo, el malogrado Francesc 'Tito' Vilanova. "Cuando estuve con el equipo en tercera nos convencimos con Tito Vilanova de que si éramos capaces de hacelo en campos estrechos lo haríamos en campos más anchos y en mejores condiciones".

De la creación de una Liga Europea, Guardiola admitió que no comulga mucho con el incipiente camino que algunos clubes han iniciado para formar una competición que podría anular las Ligas de los principales países.