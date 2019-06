Messi explicó la razón por la que no está teniendo su mejor Copa América

Río de Janeiro, Brasil.

Tras la clasificación de Argentina a semifinales de la Copa América al vencer 2-0 a Venezuela, el delantero argentino Lionel Messi habló sobre su selección y se quejó del mal estado de las canchas en donde se están disputando la competición.

El crack argentino indicó que es consciente que no está teniendo su mejor torneo, pero lamentó el estado de los terrenos de juego a los que definió como "una vergüenza".

"Lamentablemente son muy malas. Es una vergüenza que estemos disputando una Copa América con esta cancha. No te permite jugar bien. Nosotros intentamos a veces pero es muy difícil. Los rivales te meten mucha gente en el medio y tenés que jugar rápido para salir de esas situaciones y no podés", dijo.

Y añadió: "Necesitáis más de dos toques para controlar la pelota, no podés conducir porque te pica para cualquier lado. Por eso salen los partidos así tan trabados, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos como lo hicieron todos y seguir peleando".

El crack del Barcelona expresó ser consciente de tener su mejor nivel en la competencia.

"No está siendo mi mejor Copa América, son partidos que se dan así, no es excusa pero me está costando jugar por el estado de las canchas, son una vergüenza, además de la fricción que hay. Siempre se necesita un tiempo más para controlar, no se puede conducir, la pelota parece un 'conejo'.

Messi sabía que en algún momento se cruzaría con Brasil en la Copa América 2019 pero que no pensó que sería tan temprano, ya que el clásico quedó marcado para el próximo martes en semifinales.

"Sabíamos que en algún momento nos íbamos a cruzar. Al principio cuando uno hace la quinela pensábamos que seríamos los primeros del grupo y que nos íbamos por el otro lado, pero bueno se dio de esta manera y estamos en semifinales", afirmó el jugador del Barcelona.