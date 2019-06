Keylor Navas continuará en el Real Madrid, según Diario AS

Madrid, España.

El portero Keylor Navas disfruta de sus vacaciones en su natal Costa Rica a la expectativa de lo que sería su futuro, pero el diario deportivo Diario AS, asegura que el arquero no se moverá de la institución blanca.

LA NOTA DE DIARIO AS

Aquella tarde cerrando la Liga ante el Betis no será la última de Keylor Navas en el Bernabéu, ni tampoco su despedida como merengue. El meta se quedará en el Real Madrid (a menos de algún movimiento de última hora), ya que no hay ofertas. La opción del PSG y del Manchester United se han esfumado.



El Madrid le dio vía libre a Keylor para negociar su salida, pero el portero de inmediato puso sus condiciones. Salir gratis, y que su salario de 5 millones de euros netos anuales sea incrementado a 7 para quien lo quiera, como informó AS el pasado 11 de junio. El Madrid fue contundente: a coste cero no le dejará irse, y mucho menos pagará parte de su ficha. El Benfica solo pudo ofrecer 3 millones. El United, otro de los pretendientes, finalmente se quedará con De Gea. Y el resto de los clubes top dan voto de confianza a sus porteros.



A todo esto, en el Madrid tampoco estaban muy felices con la salida del guardameta de las tres Champions porque en el club reconocen que será importante para esta temporada de resurgimiento deportivo ante lo que pueda pasar eventualmente con Courtois: tener dos porteros de élite y muchos partidos en el calendario dan garantía al proyecto de Zidane.



Pero mientras reina la alegría entre quienes le quieren de blanco, en su país no tiene gran atmósfera, algo impensable. Los ticos están castigando a Keylor en la prensa, redes y en las calles por su negativa de formar parte de la selección en la Copa Oro, ya que argumentó al seleccionador Gustavo Matosas una absoluta concentración en Europa para resolver su futuro.



Y cuando se concentraba Costa Rica, Keylor apareció de vacaciones en Egipto junto a su familia, después en la boda de Sergio Ramos en Sevilla, y por último voló a Costa Rica cuando la selección lo hacía hacia Estados Unidos.

La llegada del guardameta a su país ha sido para festejar el cumpleaños de su esposa (lo hizo el año pasado en pleno Mundial con Costa Rica jugándose la vida en Rusia) y ser el "guía turístico" de Ramos y Pilar Rubio en su luna de miel por el paradisiaco suelo tico. Allí se han lanzado en tirolina, han tomado clases de surf y cogido motos de agua para acercarse a los delfines lejos de la orilla del mar.



Mientras tanto, Costa Rica perdió su grupo de la Copa Oro al caer (1-2) la madrugada de este martes (en España) ante la débil Haití, y ahora deberá enfrentarse en cuartos al todopoderoso rey de la Concacaf, México. Y Keylor, deberá estar el 8 de julio en Valdebebas para empezar la pretemporada, un año más con el Madrid.