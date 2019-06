Fabián Coito sobre Danilo Acosta: "Me sorprende un poco el cambio de elección"

Los Ángeles, Estados Unidos.

Fabián Coito, entrenador de la selección de Honduras, se mostró sorprendido por la decisión del lateral izquierdo Danilo Acosta de no firmar el documento de la Fifa que le permitía jugar con el combinado catracho

En declaraciones al programa Cinco Deportivo, el seleccionador de la Bicolor dio su punto de vista sobre la decisión del jugador del Orlando City de no seguir en la H, pese a que fue convocado para estar en la Copa Oro 2019 en donde el equipo centroamericano ya quedó eliminado tras las derrotas ante Jamaica y Curazao.

"Primero es una situación que me sorprende un poco esto del cambio en la elección del país que voy a representar, yo pensé que este era un tramite donde el futbolista al momento de dar el 'ok' era cuestión de días", comenzó diciendo Fabián Coito.

Y añadió: "Sinceramente, desde el punto de vista de la gestión, no opino; si fue buena o no, no me meto en terrenos que no conozco".

El DT de Honduras señaló que ya había conversado con el jugador, por lo que no ocultó su sorpresa.

"Con respecto a Danilo, yo había hablado con él que iba a participar en nuestra Selección y que estaba convencido", indicó.

Y agregó: "Motivos lo habrán llevado a tomar esa decisión, yo la veo apurada; o me dijo que sí de forma apurada y ahora equivocadamente cambia de opinión en pleno torneo".

"Como futbolista me interesa muchísimo, ya después hay otras cosas que servirán para la definición de si va a jugar con nosotros o no, me sorprende un poco cuál es el trámite y también el cambio de decisión en algo tan importante como es jugar en la Selección Nacional".