¡Exclusiva! Hernán Medford: "Estoy soltero, pero muy pronto me casaré"

San Pedro Sula, Honduras.

Es el segundo hijo de tres hermanos. Único varón de la familia formada por don German y doña Gloria. Sincero y honesto. Temperamental. Ganador. Amante de los cómics y de la moda. Ídolo en Costa Rica. Entrenador de Real España. Es Hernán Evaristo Medford Bryan, quien abrió las puertas de su casa para confesar algunos de sus secretos en la nueva sección de Golazo de Diario LA PRENSA: Tal Cual.

El exjugador mundialista, quien tuvo el privilegio de ser protagonista del aztecazo con la selección de Costa Rica en 2001 frente a México, contó que su otra pasión es la cocina y disfruta deleitando a los suyos.

"El Pelícano" se encuentra dirigiendo por tercera vez al club aurinegro, defendió los colores de su equipo, asegurando que es el más grande de San Pedro Sula. El tico se considera un hombre fashion, le gusta estar al día con la moda y al nivel de su pareja.

El exmundialista presumió ser un hombre detallista y consentidor con su mamá, hijas, pareja y hasta con sus jugadores. Ni machista ni celoso, así se definió...

Se dice que es soberbio o polémico, ¿qué tan cierto es?

Si decir lo que uno piensa es ser polémico, lo pueden descifrar así. Pero creo que eso no es polémica, simplemente es decir lo que uno piensa y siempre he dicho: de lo que uno piensa no siempre tiene la razón, porque muchas veces uno se equivoca, solo es decir sus pensamientos, pero eso no es ser polémico.

¿Cuántas veces se ha enamorado ?

Algunas veces (con tono dudoso).

¿Quién es mejor en el fútbol, Honduras o Costa Rica ?

Ambos tienen su historia. Son países de mucho respeto en el área. Aparte que son países que han exportado muchos jugadores y han dejado a Centroamérica en alto.

¿Quién es mejor, Pablo Wanchope o David Suazo?

De David Suazo no puedo hablar mucho, sé que jugó en muchos y grandes equipos, ¿quién no va a saber quién es el?, pero no le llevé un seguimiento. Y sobre Pablo se conoce por su historia en Costa Rica, pero no cabe duda que son dos jugadores muy respetados, no solo a nivel de Centroamérica, sino a nivel mundial.

¿Alguna anécdota entre Honduras y Costa Rica ?

Aquel gol que nos metieron en la eliminatoria del 94, de un balón que salió totalmente, un hondureño hizo un centro, nos quedamos todos parados, (Juan) Flores nos mete el gol y el árbitro dice: “al centro”. Ese fue un partido que nos dejaba sin posibilidades de clasificar al mundial de EUA. Es una anécdota que todavía en Costa Rica no olvidamos.

¿Quién es el más grande de San Pedro Sula, Real España o Marathón?

Yo defiendo mis colores a muerte. Real España. Es un equipo que le tengo un gran cariño, cuando estoy en San Pedro Sula me siento en casa. Me he encontrado con afición que me respeta mucho y no solo los aurinegros.

¿Tiene como asignatura de revancha a la Selección de Honduras ?

Yo no considero que tengo una revancha, si hago las cosas bien pienso que es una oportunidad.

¿Cómo recuerda el aztecazo que protagonizó con la selección de Costa Rica?

Un gol que quedó en la historia. Fue el primer representativo de Concacaf que le ganó a México en su estadio, (estadio Azteca) y eso jamás se olvidará. Recuerdo que antes de ese partido sí hice mucha polémica, dije la verdad y los mexicanos se enojaron conmigo y por eso toda la prensa estuvo atrás de mí toda una semana antes.

Cuando llegué al aeropuerto estaban muchos periodistas esperándome y yo pensaba que era por algún cantante famoso. En un instante tuve a toda la prensa deportiva encima de mí y me sentí el malo de la película por haber dicho que los mexicanos no eran los mejores del área en ese momento. Luego de haber anotado el gol del triunfo quería que todos me entrevistaran (contó la anécdota entre risas).

Hernán, usted y Carlo Costly fueron los protagonistas del aztecazo, ¿Quién de los dos lo hizo mejor ?

Los dos valen mucho, sin embargo siempre hablan del primero, eso no lo vamos a obviar. Yo quiero mucho a Coslty, lo dirigí como jugador. Cuando él hizo el aztecazo envié un mensaje a la Selección que se la “creyeran”, así como nosotros nos sentimos. Sin duda, el primero es el que cuenta, pero no se le quitan los méritos a los catrachos por haber hecho lo mismo.

Ya no hablemos de temas de fútbol. Nos dimos cuenta que Hernán Medford es un buen cocinero. ¿Es cierto eso?

La verdad, sí, soy un buen cocinero. Soy mejor chef, que entrenador (carcajadas).

¿Con qué menú conquista a una mujer?

No tengo en específico. Simplemente cocino bien. Fui aprendiendo, viendo y creando recetas, por eso me considero un buen cociero.

El técnico del Real España se atrevió a confesar algunos detalles personales, mostrando cómo es él de conquistador.

Hernán, cuéntenos si ha hecho una locura por una mujer.

Todos los hombres hemos hecho locuras por una mujer, el que dice que no es un mentiroso y machista. Exactamente no puedo contar, pero sí se que hice muchas locuras.

Le consultamos al Pelícano cómo es la mujer que le gusta o que llama su atención, no quiso dar muchos detalles...

¿Cómo es el tipo de mujer que llama la atención del Pelícano?

Tipo de mujer que me gusta... es la que me gusta en estos momentos (dijo con tono reservado y misterioso).

Sabemos que Hernán Medford se comprometió en Costa Rica, por lo que le consulté cómo iba su relación. Aunque fue un tanto extraña su respuesta, nos contestó:

Estoy soltero, pero a punto de casarme.

¿Cómo es?, ¿podemos decir que es celoso?

No soy nada celoso. Considero que los celos son para gente insegura y como soy una persona muy segura, por eso no soy celoso.

Siempre lo vemos bien a la moda y con sus atuendos muy bien combinados, ¿Es apasionado por la moda ?

Me tocó vivir en países que me exigían vestir bien, entonces eso se me quedó. El hombre le exige siempre a la mujer que se vista bien, que se arregle bonita y a ellos se les olvida que se tienen que vestir bien para ellas. La mayoría de veces me gusta andar muy bien vestido, aunque a veces salgo que la gente ha de decir: “que feo”.

En estos tiempos modernos que se ha debatido sobre la aceptación de la homosexualidad.¿Qué opina de los jugadores homosexuales?

Nunca he dirigido a un gay, sin embargo no me meto en la vida de nadie. Respeto a todo el mundo, porque tengo mis cosas porque preocuparme.

¿Por qué preocuparme por otra gente? Ello se llama respeto y que cada quien haga lo que le guste con su vida. No desperdiciemos nuestra vida en estar fijándonos en otros.

Más de Hernán Medford

•Su película favorita: Todas de superhéroes.

•Sus superhéroes favoritos: Superman

y Spiderman

•Su música preferida: Las de Ricardo Montaner

•Su perfume ideal: Issey Miyake

•Sobre la mujer hondureña:

No cabe duda que son muy bonitas.

• Lugar que le gusta de Honduras: Roatán

•¿Con quién es consentidor?

Con mi mamá, hermanas, novia y hasta con mis jugadores.

•Comida preferida hondureña: Las baleadas