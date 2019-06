Fabián Coito confirmó que habrá cambios en el 11 titular de Honduras ante Curazao

Houston, Estados Unidos.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, compareció en conferencia de prensa en la previa del partido contra Curazao en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Oro y también ha confirmado modificaciones en la alineación titular para este compromiso.

Coito sabe de la importancia de sacar la victoria este viernes en el BBVA Stadium de Houston. Considera que es "un partido muy importante para nosotros en cuanto al resultado para la continuidad en el torneo y también para ver cosas del equipo en esta etapa de formación".

El uruguayo se muestra satisfecho por lo que han mostrado sus jugadores en los cuarto partidos que ha dirigido. "Con respecto al momento en el que estamos está dentro de lo esperado. Estamos en una etapa de formación, de crecimiento, de búsqueda del equipo, de la idea. Hemos tenido entrenamientos con muchos partidos en esta última etapa donde la preparación ha consistido más en la preparación del partido y de sacar conclusiones".

Y agregó: "Seguramente partido a partido iremos incorporando cosas, a veces evidentes, otras no tan visibles para la gente pero importantes para el grupo en ese objetivo de crecer como equipo y en búsqueda del funcionamiento y conocimiento de la idea, y lo que se lleva a cabo en la cancha".

Únicamente Fabián Coito y Maynor Figueroa hicieron reconocimiento de la cancha del BBVA Stadium.

El seleccionador de Honduras fue preguntado si sería un fracaso quedar eliminado en la primera ronda del torneo y respondió sin tapujos: "Yo me imagino a esta selección en la etapa de definición del torneo. No pienso en fracaso ni tampoco porque saquemos un resultado en Copa Oro me voy a imaginar que ya alcanzamos los objetivos o que ya está decidido el nivel del equipo. Todos los partidos son pruebas diferentes para los futbolistas, para el equipo, para el entrenador y siempre influye en el modelo de juego. Lógicamente que las expectativas nuestras son buenas pero no nos distraemos por lo que va a pasar al final del torneo sino estamos muy concentrados en el partido de mañana, sacar un buen resultado, quedar en una posición buena para encarar el último partido de la fase de grupos, respetando al rival pero creyendo mucho en nuestro poderío, nuestro crecimiento, nuestros futbolistas e imaginar poder estar en la siguiente etapa del torneo. Eso es lo que hoy tenemos en mente".

ANUNCIA CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN

Honduras debutó en esta Copa Oro 2019 con una derrota (3-2) frente a Jamaica y Coito anuncia que presentará varios cambios en el equipo que mande al campo para enfrentar a Curazao.

"No hay dos partidos iguales por lo tanto, aunque quisiéramos repetir partidos es muy difícil que un equipo pueda repetir el mismo rendimiento. Es posible que haya cambios porque estamos en una etapa de observar la respuesta de los futbolistas de acuerdo a las exigencias del partido, al rival que es parte de las exigencias del partido y también buscando el buen funcionamiento que nos permita obtener el resultado. Lógicamente la prioridad es ganar pero también tenemos que tener cosas en el campo que nos permitan imponernos y ser mejor que el rival para poder sacar los tres puntos que es el objetivo", dijo.

Hizo un análisis de los cuatro partidos que ha dirigido a la selección hondureña. "Siempre la intención de un entrenador es ver a un equipo que domine el trámite del juego de acuerdo a la preparación, planificación y estrategia se pueda llevar adelante la idea. A mí personalmente me ha gustado, disfruto cuando el equipo manifiesta una dureza, una madurez, una fortaleza en distintos lugares del campo que habla de un equipo fuerte, serio y ese es el objetivo que tenemos. De saber lo que tenemos que hacer, intentar llevarlo adelante requiere un ritmo y una intensidad que estamos en la búsqueda de ese nivel y no solamente el rival nos va a plantear dificultades porque también tiene el objetivo y la necesidad de ganar el partido, sino que nosotros también en ese crecimiento tenemos que demostrarnos a nosotros mismos el crecimiento y la evolución que hemos tenido".

Fabián Coito recibió de regalo la camiseta de Alberth Elis del Houston Dynamo.

Ve clave la combinación de jugadores de experiencia con los jóvenes en la Bicolor. "Es una combinación de las dos cosas, la experiencia de los futbolistas me parece muy importante. La experiencia es reconocer situaciones las cuales ya has vivido y tener decisiones. El joven, de repente vive situaciones por primera vez de juego, de toma de decisiones y eso es parte de la juventud, por eso es muy importante la combinación".

Por último, el entrenador charrúa se refirió a las palabras de futbolistas de Curazao, que mandaron un mensaje de advertencia a la Selección de Honduras para que no se confíen de ellos.

"De ninguna manera podemos subestimar al rival, siempre hablamos de respetar al rival y eso es parte de respetar para ser respetados. Subestimar no es ni profesional, ni de personas que han vivido experiencias anteriores. De ninguna manera consideramos que el partido está ganado, va a ser un rival difícil que también tiene la intención de ganar el partido, eso lo tenemos clarísimo. Sabemos que más allá de la historia y la estadística, el resultado va a estar dado por lo que se juegue entre los 22 futbolistas que estén en el campo", finalizó.