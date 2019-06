Pedro Troglio, presentado como técnico del Olimpia: "Me motiva llegar a un club grande"

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia ha presentado este jueves a su nuevo entrenador, el argentino Pedro Troglio, quien llega en reemplazo del uruguayo Manuel Keosseián, y espera devolver al club albo a la cima.

Troglio, que prometió trabajo día a día, arribó esta tarde al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y de inmediato fue trasladado a un hotel para ser presentado ante los medios en una conferencia de prensa.

"Estoy muy feliz, para nosotros era una opción muy buena y me salió una posibilidad distinta. Cuando tomamos decisiones las tomamos porque estamos seguro de lo que queremos", dijo en su primera invertención.

"Me motiva llegar a un club grande, tengo el apoyo de mi familia. Vivo para el fútbol, le debo todo al fútbol, me cambio mi vida y la de toda mi familia", agrega.

Troglio firmando su contrato que lo vincula al Olimpia.

El sudamericano asegura que no le costó mucho tomar la decisión de dirigir al Olimpia. "Fue todo muy simple, un día me llamaron si me gustaría venir y dije que ´sí´. El club ha hecho un gran esfuerzo, ojalá que le podamos dar la posibilidad a un club que está acostumbrado a ganar casi siempre, pero no ha tenido suerte".

"Algo más habrá que hacer para volver a llevar al Olimpia a los lugares que ha estado y ojalá sea de nuestras manos. Ojalá que consigamos lo que todos queremos conseguir", añadió.

Fue preguntado sobre la presión de estar en un equipo como el Olimpia y respondió: "En el fútbol uno vive bajo presión, he crecido al lado de un hombre que se levantaba desde las 4 de la mañana a trabajar hasta las 9.00 de la noche, eso era presión. Esto es manejar pasiones. Me tocó jugar en la selección argentina, en una final, en un Mundial, esas son presiones, estoy acostumbrado, me gusto esto de venir a dirigir un grande. Costo simplemente que el club me quería".