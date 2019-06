Selección de Honduras entrenó en Houston y solo piensa en vencer a Curazao

Houston, Estados Unidos.

Ganar o ganar. Ese es el eslogan que acompaña a los jugadores de la Selección de Honduras previo al partido de este viernes frente a Curazao, por la segunda fecha de la Copa Oro 2019.

La H siente la presión tras el mal debut contra Jamaica en Kingston (cayó 3-2) y quiere recuperar el terreno pérdido en el torneo más importante de Concacaf.

El grupo encabezado por el DT uruguayo Fabián Coito se entrenó en el Alumni Centre de la Universidad de Houston con la mirada puesta en el otro rival caribeño del Grupo C.

Se esperan cambios respecto a la alineación que enfrentó a los Reggae Boyz. Aunque Coito no ha confirmado ni desmentido nada.

Durante la práctica, la atención estuvo puesta en el volante Michael Chirinos y el delantero Rubilio Castillo, por lo menos en el poco tiempo de acceso de los medios al ensayo.

Eso sí, en el combinado nacional no dan cabida a distracciones. De lo único que se habla es de cómo vencer al más débil del grupo. Aunque ellos no lo ven así. "En el fútbol no hay rival fácil. Ellos juegan bien, les gusta tener la pelota", nos dijo Brayan Beckeles antes del entrenamiento.

Por su parte, el delantero del Houston Dynamo, Alberth Elis, reconoce que "no hay margen de error" y que contra Curazao sólo se vale ganar para seguir con vida en este certamen.

El equipo tiene planificado entrenar mañana por la tarde en la misma cancha.