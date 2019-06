“Quería que me felicitara mi mamá pero murió de cáncer”: Aldy Jimena González Zúniga

SAN PEDRO SULA.

Tras haber logrado el primer lugar de los 21 kilómetros de la 43 Maratón Internacional de LA PRENSA, Aldy Jimena González Zúniga habló de lo que significó para ella ganar esta carrera que por muchos años solo la conquistaban corredoras extranjeras.

Con un nudo en la garganta, la atleta confesó que en sus inicios un entrenador cubano la desmotivó como corredora y que en este logro hubiera querido que su madre, quien falleció hace tres años, la hubiese acompañado.

2 Kilómetros. A los 15 años de edad, Aldy González ganó su primera carrera y esto la impulsó a continuar en el atletismo.

La estudiante de derecho expresó que uno de sus máximos sueños es correr en la maratón de Berlín, Alemania, en septiembre.

“Me cansé de ver que otras se llevaban el premio”, dijo González y que por esa razón se sintió motivada por ser la primera en llegar a la meta.

¿Qué se siente ser la campeona de la Maratón de LA PRENSA?

Me siento emocionada, aún no me lo creo. Esto es por tanto esfuerzo y sacrificio que he hecho durante meses y años.

¿Cómo vivió la proeza, previo, durante y después?

Siempre había corrido 10 km y ganaba el primer lugar, pero este año le dije a mi entrenadora Sandra Di Palma que quería correr los 21 kilómetros. Muchos me decían que yo fácilmente podía ganar los 10.5 kilómetros, pero yo le dije que quería competir con las extranjeras.

LEA: La gigantesca fiesta de la edición 43 de la Maratón

¿En qué momento se dio cuenta que iba a ganar la competencia?

Cuando ya llevaba 15 kilómetros vi mi reloj y dije: Ya les aguanté 15 kilómetros, solo faltan seis más. En ese momento ninguna de las tres (la mexicana y la chapina) queríamos separarnos y pensé: Aquí que se agarren porque voy con todo. En los últimos dos kilómetros vi que la mexicana lanzó el sprint y yo solo la seguí, aún no miraba la meta, me le fui acercando hasta que le pasé y la vencí.

¿Qué sentiste cuando cruzaste la meta?

Estaba emocionada. Sabía que habían pasado tantos años sin ver a una hondureña lograr el primer lugar, solo veíamos celebrar a las kenianas, mexicanas, guatemaltecas y nada de hondureñas, entonces sí me sentí feliz y sabía que el público hondureño se iba a emocionar con esto.

¿Te motivó el hecho de que hace años una hondureña no ganaba?

Claro. Uno recuerda todo el sacrificio que ha hecho día a día para estar ahí. El año pasado un amigo me motivó para correr los 21 km, haciendo énfasis que hace años no lo lograba una hondureña y pude demostrar que lo podemos hacer.

Estudiante Estudiante de derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras Aldy González está por finalizar su carrera académica y mantiene un promedio de 94% en las calificaciones. Una joven independiente.La ganadora de los 21 kilómetros contó que hace tres años su madre falleció, por lo que ha salido adelante por sus propios esfuerzos.

¿Te cansaste de ver que solo extranjeras ganaban la carrera?

Uno quiere ver siempre a alguien ganando de nuestro país. Muchos me motivaron para correr los 21 kilómetros porque cansa ver que venga otra de afuera a llevarse los primeros lugares.

¿Qué harás con el premio que ganaste?

Como mis padres ya fallecieron usaré el dinero para mis gastos, ya que vivo sola.

¿Hace cuánto perdiste a tus padres?

Mi madre falleció hace tres años y a mi padre no lo conocí, murió cuando yo era muy pequeña. Mi madre fue padre y madre a la vez. Me hubiera gustado decirle: Mamá, mire el periódico que ahí aparezco, gané. Todos me felicitaban aunque la felicitación que quería y esperaba era la de mi mamá, pero murió de cáncer. La siento como un ángel que me mira porque ahí estuvo siempre, impulsándome.

Orgullo. Aldy González junto al rector de la UTH en Tegucigalpa, Carlos Young, quien la felicitó por la conquista.

¿Estás consciente de lo que significa este triunfo?

Yo sé que pesa mucho. Me abre muchas puertas y con ganas de seguir entrenando más.

¿Cuando llegaste a la meta sabías que eras la ganadora?

Sí, yo sabía porque las tres corredoras íbamos juntas. Pero no me la creí cuando la crucé, ahí ya sabía que había ganado y sentí mucha emoción.

¿Cómo te sientes de terminar con una hegemonía extranjera, ya que Gina Coello fue la última en ganar en el 2000?

Sé que en años anteriores Gina Coello lograba los primeros lugares, es una buena corredora hondureña que admiro mucho y sé que ella fue la última que había derrotado a extranjeras, es por eso que yo quería ser la siguiente. Eso me impulsó.

¿Has tenido barreras en el atletismo?

A los 12 años empecé a correr con el entrenador cubano Jorge Morales, pero a los tres meses me dijo que no servía para correr, que me dedicara a otra disciplina. Luego gané mi primera carrera y le demostré que sí podía. Tiempo después me pidió disculpas. “Yo me equivoqué, soy humano”, me dijo.

¿Quién te inspiró para ser atleta?

Miraba por la televisión a los corredores en los Juegos Olímpicos y yo decía: yo quiero ser como ellos.

¿Qué sentiste cuando el entrenador te dijo que no eras para correr?

Me puse a llorar porque yo quería correr y él me corrió de ahí, pero yo dije que me quedaría porque me gustaba practicarlo. Durante los dos años que entrené con él, yo no ganaba nada de premios. Seguí hasta que pude lograr un primer lugar.

Datos 3 LUGAR. Consiguió el tercer puesto en San José de Costa Rica en la categoría de los 10 km en mayo pasado. 21 KM. González también ganó esta categoría en Nicaragua, este año.

¿Cuando no estás corriendo, usas tacones, te maquillas?

Sí me gusta. Siempre separo eso. Uno tiene que ser deportista, pero se tiene que ser femenina a la vez, mucha gente me dice eso, que soy atleta, pero no he perdido la parte femenina. Cuando voy a la universidad se nota la diferencia.

¿Cómo va en la vida amorosa, tiene novio?

Sí, tengo novio. Es un subteniente del Ejército, su nombre es Roberto Carlos García Aguilar, anduvo en la carrera apoyándome y siempre me acompaña en mis logros.

¿Cómo es un día en la vida de Aldy González?

Entreno a las 4:00 am, luego voy a la universidad, en la tarde a estudiar y a hacer tareas. Después entreno a las 4:00 pm, ese es el entrenamiento más fuerte, ya a las 8:00 pm me alisto para dormir.

¿Cuántos primeros lugares has ganado en otras competiciones?

Soy campeona nacional desde 2009 hasta 2019, en diferentes competencias en el país.

¿Recuerdas tu primer lugar?

A los 15 años, mi primera carrera ganada fue de 2 kilómetros.

González contó que celebró este logro de la Maratón de LA PRENSA con un almuerzo acompañada de sus seres queridos y espera seguir siendo parte de esta reconocida competencia. También confesó que es admiradora de Gina Coello, anterior ganadora hondureña y que desea seguir sus pasos en el país.