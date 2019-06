Alex Pineda Chacón: "Olimpia no se puede permitir perder la grandeza"

Nueva York, Estados Unidos.

Hablar de Alex Pineda Chacón es referirse a una voz que merece ser escuchada y analiza, un ídolo del Olimpia y hoy en entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA se refirió a la designación del argentino Pedro Troglio como nuevo DT del club olimpista.

Además, reconoció contactos para llegar al banquillo del cuadro albo, aunque al final no pudieron llegar a un acuerdo.

“Primeramente, lo conozco (Pedro Troglio) más por su trayectoria como jugador, que como técnico. Imagino que la directiva ha tomado una decisión consensuada en torno a su contratación, tomando en cuenta las ultimas referencias que se tienen de él cómo técnico, jugó en un campeonato mundial y a un alto nivel en sus clubes", comenzó diciendo Alex Pineda Chacón sobre el estratega argentino Pedro Troglio.

Y añadió: "Así que ha de tener un vasto conocimiento, me imaginó que su capacidad es la adecuada para liderar al club en estos tiempos de crisis de títulos”.

¿Le devolverá un triunfador como Troglio, la mentalidad ganadora que al parecer se ha perdido en Olimpia?

"Definitivamente eso es algo que él debe priorizar, Olimpia tiene compromisos en las próximas semanas y resulta bastante complicado el llegar y cambiar la cultura, asumo que los dirigentes hablaron con él con antelación para que el estudiara al club, la exigencia que se tiene, lo que representa y el conocimiento de los jugadores, a estas alturas ya debería saber con quiénes cuenta para poder implantar su filosofía de trabajo".

¿Se le contactó a usted para tomar las riendas del club en algún momento?

La comunicación siempre ha existido, usted sabe que yo jugué 12 años en el club, conozco todo el engranaje del mismo, inclusive el señor (Rafael) Ferrari siempre me decía que estuviera listo, que siguiera preparándome porque las oportunidades siempre llegarían a los ex jugadores. Pero nunca se concretó nada; pese a tener todas las licencias, las cuales he sacado aquí en Estados Unidos, con Osman Madrid mantenemos una buena relación y le recomiendo jugadores al club, en Olimpia son muy receptivos para con mis sugerencias.

Se vienen 4 torneos en este ciclo para Olimpia, ¿Considera que ganar la liga sea lo más importante?

"La verdad es que ya ni respirar podemos de ver como se nos escapan tantos títulos, cuando yo jugaba nuestra prioridad era ganar la CONCACAF, ahora las cosas han cambiado y debemos pensar en la liga, el Motagua es el equipo más fuerte, nos están ganando la partida y no es desde ahorita".

"Viene sucediendo desde hace muchos años, inclusive a mí me tocó perder dos finales contra ellos. Olimpia no se puede permitir perder la grandeza y la hegemonía que viene de los 70’s, 80’s y no digamos en los 90’s donde ganamos 6-7 títulos, para logra eso se requiere tener los jugadores idóneos y el cuerpo técnico adecuado".