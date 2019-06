Catar da la sorpresa y rescata empate contra Paraguay en la Copa América

Río de Janeiro, Brasil.

Catar ha dado una grata sorpresa al venir de atrás con un 2-0 y rescatar un empate 2-2 contra Paraguay en la primera jornada de la Copa América 2019 que se disputa en Brasil.

La escuadra guaraní comenzó ganando el partido en el minuto cuatro. Bruno Valdez cabecea en un córner y el balón pega en la mano del defensa catarí Ró-Ró. El árbitro no lo duda porque entiende que la mano ocupaba un espacio que no debía y pita el penal. El eterno Óscar Cardozo no falló desde los doce pasos.

Paraguay amplió la ventaja en el 56 con un golazo de Derlis González. Recibe la pelota en tres cuartos de cancha, se acomoda el balón a su pierna derecha y saca un latigazo tremendo, que entra tras tocar en el palo de Al-Sheeb. Imparable.

Los cataríes, que saltaron el césped sin complejos y dejaron pasar tres oportunidades de gol, descontaron en el 68 con un soberbio disparo de Ali Almoez desde el borde del área grande que entró por la escuadra izquierda de Roberto 'Gatito' Fernández.

El empate catarí llegó en el 77 con un jugadón. Afif deja mano a mano a Khoukhi con Fernández, su disparo lo salva primero el portero paraguayo, pero el balón va hacia la portería y Rojas no puede evitar el tanto pese a intentarlo, terminó metiendo el esférico en su arco.

Con este resultado, guaraníes y cataríes se quedan en segundo y tercer lugar del grupo B con 1 punto, por detrás del líder Colombia (3) y la colista Argentina (0).

LAS ALINEACIONES TITULARES:

2 - PARAGUAY: Roberto Fernández - Bruno Valdez, Fabian Balbuena, Junior Alonso, Santiago Arzamendia - Celso Ortiz, Hernán Pérez (Derlis González, 46), Rodrigo Rojas (Richard Sanchez, 79) - Miguel Almirón, Oscar Cardozo, Cecilio Dominguez (Juan Iturbe, 83).

Entrenador: Eduardo Berizzo.

2 - CATAR: Saad Al Sheeb - Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Karim Hassan Abdel, Tarek Salman - Hasan Khalid, Assim Madibo, Boualem Khoukhi, Akram Afif - Abdulaziz Hatem (Karim Boudiaf, 88), Almoez Ali.

Entrenador: Felix Sanchez.