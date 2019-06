Hernán Medford: "No vengo a pelear con nadie, estoy aquí para dirigir”

San Pedro Sula, Honduras.

El técnico costarricense Hernán Medford habló en entrevista exclusiva con LA PRENSA y comentó sobre sus objetivos en esta tercera ocasión que llega a comandar a Real España.

En plena pretemporada, el Pelícano le pide paciencia a directivos y afición para lograr los buenos resultados.

El estratega, quien logró la copa de campeón con la Máquina en el Apertura 2013, aseguró estar enfocado en el cambio generacional y poder sacarle provecho a los nuevos refuerzos.

Medford, extécnico del Saprissa, Herediano, León, Liberia, Xelajú y Municipal, le envía un mensaje claro a la afición: que este es un proceso nuevo y hay que estar preparados para los resultados.

¿Cómo visualiza su regreso por tercera ocasión al Real España?

Con muchos triunfos. Pero hay que tener mucha paciencia, esto es un proceso, con jóvenes y jugadores de experiencia, entonces hay que tener paciencia para ver los resultados.

¿Por qué en su presentación no se comprometió en ganar el campeonato?

Es que es una realidad. En la vida no hay que vivir de fantasías ni mentiras, entonces, si hay un proceso, una nueva generación, eso aquí y en todo el mundo lleva su tiempo, obviamente porque hay posibilidades que se podría lograr el objetivo, pero hay que estar preparados si no se logra.

¿Influyó en las salidas de los jugadores del Real España?

Con el club somos un equipo de trabajo, pensamos y analizamos los aspectos deportivos, la parte de presupuesto y al final tomamos decisiones. Pero también en el fútbol hay ciclos que se acaban, pasa que hay jugadores que fueron muy buenos, que fueron estrellas y hay jugadores que ya se les había acabado su ciclo.

¿Ya había acabado el ciclo de Mario Martínez y Eder Delgado?

Deportivamente siempre serán buenos jugadores, eso está claro y la historia les va a dar la razón de lo que hicieron acá, obtuvieron campeonatos con el Real España y eso no se los va a quitar nadie. Pero las circunstancias en este momento es que no pueden estar en el equipo, eso no quita que son buenos jugadores.

¿Se queda el portero Luis López esta temporada en Real España?

Yo tengo en cuenta a Buba, pero si él tiene una oferta, no se le puede negar una oportunidad de volver a irse al extranjero, quizá la primera vez no tuvo mucha suerte por la lesión.

¿Veremos a Real España destronando al bicampeón Motagua?

El ejemplo de Motagua ha sido su proceso que los ha llevado a lograr cosas buenas, yo solo vengo aquí a concentrarme en Real España, partido tras partido, hoy hay un campeón y no se sabe lo que pueda pasar en diciembre, eso solo el tiempo lo dirá.

¿Hasta dónde llegará Real España este torneo?

El objetivo es formar un gran equipo para un futuro, que pase lo que tenga que pasar, esperando que lo que pase sea positivo.

¿Estará a la expectativa de lo que pase con los técnicos Héctor Vargas del Marathón y Diego Vázquez del Motagua?

Son dos personas que yo respeto mucho, aquí me conocen ustedes, hablo lo que tengo que hablar, la gente cree que porque uno dice algo es polémico, pero yo no vengo a pelear con ellos, yo vengo a dirigir mi equipo, hablar y decir lo que tenga que hacer, si eso le molesta a alguno ya no sería culpa mía.

¿Qué opina de las Selección mayor de Honduras y la sub-20 que cayeron 7-0 contra Brasil y 12-0 frente a Noruega?

La Selección mayor de Honduras está en una nueva etapa, con un entrenador nuevo (Fabián Coito), hay que darle tiempo. De las selecciones menores sí me preocupa, a nivel mundial el nombre del país. Espero que la Federación pueda corregir los problemas que tengan, porque sí es preocupante.

¿Cómo analiza a la Selección de Honduras que va a la Copa Oro?

Honduras va a enfrentar a selecciones de un nivel similar (Jamaica, Curazao y El Salvador). La Bicolor podría buscar una clasificación, pero sigo insistiendo, si no salen los resultados como deberían ser, creo que al señor Coito hay que darle el tiempo suficiente para ver buenos resultados.

¿Dirigiría a otro equipo en Honduras?

Soy profesional. Lo hice en Costa Rica, después de tener una fama con un equipo y dirigí otro, entonces uno en esto es profesional.

¿Volvería a dirigir la Selección de Honduras?

Claro que sí. También a la selección de Costa Rica, los periodistas y dirigentes de ambos países saben que a mí no se me dio el tiempo suficiente como se lo dieron a otro, entonces habrá la revancha en alguna de las dos selecciones.

¿Tomará en cuenta a los jugadores de reservas?

Es parte del cambio generacional, pero no solo es poner por poner, sino el que pueda rendir en primera división. Cuando yo llegué a Honduras, muchos se asustaron porque puse jugadores de 19 años y ahora están consolidados, como Luis Buba López y Jhow Benavídez.