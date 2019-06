Jamaiquino Darren Mattocks advierte a Honduras: "Están en desventaja al jugar en Jamaica"

Kingston, Jamaica.

Darren Mattocks, delantero de la selección de Jamaica, charló con Diario LA PRENSA sobre lo que será el duelo entre los caribeños y Honduras a realizarse el próximo lunes 17 de junio en el debut de ambas selecciones en la Copa Oro 2019.

El atacante de 28 años de edad y que milita en el FC Cincinnati de la MLS, es una de las amenazas para el combinado catracho y señaló que el hecho de jugar como local es favorable para ellos.

“Es una situación provechosa para la federación de futbol jamaiquino, es muy bueno para la Concacaf, con todos los partidos de este torneo tradicionalmente jugándose en Estados Unidos. Nuestros fans en Jamaica, jamás tendrían la oportunidad de ver el equipo nacional participar en una Copa Oro, es perfecto para nosotros y eso lo utilizaremos como motivación para obtener los primeros tres puntos del torneo”, comenzó diciendo.

Darren Mattocks es uno de los delanteros más veloces y punzantes del ataque jamaiquino, un jugador que se ha destacado durante muchos años en diferentes clubes de la MLS.

“Por supuesto que están en desventaja al jugar en Jamaica, es algo que puedes ver en todo el mundo, donde el equipo local tiene las más grandes posibilidades de jugar bien y quedarse con la victoria, recibimos con agrado la posibilidad de jugar en casa, vamos a buscar ganar y haremos lo que sea, para asegurar un triunfo” indicó.

Y añadió: “Vamos a jugar once contra once y ambos equipos tienen mucha capacidad, es cierto que jugaremos en Jamaica, pero si no ponemos todo nuestro esfuerzo, cualquier cosa puede pasar, pero definitivamente se siente bien, el saber que tendremos a toda la afición de nuestro lado, con ese empuje intentaremos asegurar la victoria, porque si no es así, no tendría ningún sentido jugar de locales”.

La noticia de la presentación de Honduras como visitante en la Copa Oro 2019, pese a ser líder de grupo, no fue bien recibida por la afición nacional, sin embargo, en suelo jamaiquino las sensaciones son muy diferentes, en el país caribeño se respira un ambiente de fiesta y los paisanos de Darren Mattocks esperan impacientemente por el pitazo inicial.

“Veo muchas personas emocionados en las redes sociales, por la llegada del equipo nacional a disputar un partido de Copa Oro en nuestro suelo, al parecer el juego se llevara a cabo en un estadio lleno y si le puedo asegurar que hay mucha entusiasmo en la isla donde todo el mundo está emocionado”, reveló.

El atacante señaló que conoce a ciertos jugadores hondureños ya que los ha enfrentando en el fútbol estadounidense.

"Personalmente conozco a Deiby Flores, porque jugamos en Vancouver Whitecaps, a Romell Quioto y a Alberth Elis, contra quien he jugado y considero un gran jugador, conozco a varios de ellos, sé que será divertido verlos de vuelta y tengo claro que cuando juguemos tendré la oportunidad de ver otras caras que me resultaran familiares", dijo.

“Nosotros al igual que Honduras, tenemos muchos futbolistas en la MLS, New York Red Bulls tiene a Kemar Lawrence y conmigo tengo a Alvas Powell, somos muchos los jugadores jamaiquinos aquí y sé que también hay hondureños, será un gran desafío para nosotros, pero estamos pensando en repetir lo que hemos hecho en las pasadas Copas de Oro, la experiencia que hemos obtenido será importante para lograr nuestros objetivos”.