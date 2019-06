Fabián Coito revela la razón por la que convocó a Alejando Reyes como reemplazo de Nájar

San Pedro Sula, Honduras

En nuestra segunda parte de la Excusiva con Fabián Coito, el estratega de la selección de Honduras explica la razón por la que decidió convocar al centrocampista Alejandro Reyes tras la lesión de Andy Nájar que lo dejó fuera de la Copa Oro.

El llamado de Alejandro Reyes ha generado diverso comentarios ya que muchos han señalado que el convocado debió de haber sido el volante Kevin López del Motagua. Hoy, el director técnico de la H da su punto de vista.

Ver: La primera parte de la entrevista con Fabián Coito

Además, el seleccionador habló sobre lo que han sido sus primeros tres partidos al frente de Honduras. En el primer juego se empató 0-0 ante Ecuador, luego se igualó 1-1 frente a Paraguay y en el último choque sufrió una goleada de 7-0 contra la poderosa Brasil.

¿Qué pierde Honduras con la lesión de Nájar y qué gana con el llamado de Alajandro Reyes?

Andy hizo muy buenos minutos ante Paraguay, es alentador contar con un futbolista que juega en Europa y que generó ese cambio en los momentos que estuvo. Alejandro es más un jugador de futuro, Andy en principio había sido considerado un poco para jugar en la segunda línea de mediocampistas, pero ese día ante Paraguay lo utilizamos como defensa.

José Alejandro Reyes Reyes puede jugar en la línea de mediocampistas y sobre todo ya estaba integrado con nosotros, tenemos una competencia importante como la Sub-23 muy póxima, por lo que decidimos mantenerlo a él en el plantel.

¿Conociendo el ambiente en la selección.¿Qué jugador le ha impresionado y qué es lo que más le gusta de Honduras?

No quiero hablar de futbolistas ya que puede ser mal interpretado. Me gusta el sector defensivo, me parece un sector importante y los atacantes son buenos individualmente, pero todavía no hemos logrado una buena expresión colectiva

La base del equipo titular.¿Da la pauta los amistosos, el último partido ante Brasil, el primero ante Ecuador o el segundo ante Paraguay?

Da la pauta los amistosos por supuesto, la continuidad. Lo que pasa que ante Paraguay tuvimos futbolistas que llegaron hasta el mismo día del partido y decidimos no incluírlos, la línea defensiva se ha venido repitiendo permanentemente y del mediocampo hacia adelante ahora tenemos la incorporación de Lozano, y veremos las condiciones en las que se encuentra, en base a eso definir la integración.

¿Qué me dice de Curazao y El Salvador?

Sinceramente de Curazao he mirado el partido ante India como manera de información, estos equipos caribeños son muy atleticos, que corren mucho y pueden caer en cierto momento en desorden, en definitva la capacidad individual será la que nos permita a nosotros ojalá hacer la diferencia en ese tipo de partidos.

¿Beckeles o Crisanto ?

No te lo voy a adelantar, porque primero se lo comunicaré a los jugadores que van a jugar.