Copa Oro: Agotados boletos para el Honduras - Curazao en Houston

Houston, Estados Unidos.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf), anunció este miércoles que se agotaron los boletos para el duelo en donde Honduras se medirá a Curazao por la segunda jornada de la Copa Oro que se realizará en Houston,Texas, Estados Unidos.

Mediante su página web, la Concacaf informó que ya no hay entradas para la doble jornada que se disputará el próximo 21 de junio en el estadio BBVA de Houston en donde se disputarán los encuentros Jamaica vs El Salvador y posteriormente Honduras vs Curazao.

Los salvadoreños se enfrentarán a los caribeños a partir de las 5:00 pm, mientras que el combinado catracho se medirá a Curazao a las 7:30pm.

Honduras debutará en la Copa Oro el próximo 17 de junio ante Jamaica en Kingston, luego el 21 de junio chocará ante Curazao en Houuston y el 25 cerrará la fase de grupos contra El Salvador. en la ciudad de Los Ángeles.