Ángel Tejeda anuncia su salida del Real España con emotivas palabras

San Pedro Sula, Honduras

El delantero hondureño Ángel Tejeda anunció finalmente su salida del Real España de cara al próximo Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Luego de que la semana pasada se había anunciado su llegada al club FC Santa Lucía Cotzumalguapa, el atacante desmintió la información en dicho momento al señalar que no se iba, pero en esta ocasión ha confirmado que no seguirá vistiendo la camiseta del club españolista,.

"La directiva me hizo saber que el entrenador (Hernán Medford) no contará conmigo para este torneo y quiero agradecerles por todo. Gracias a ti Dios, me hiciste cumplir lo que a ti te pedí hacer en este equipo, sin ti no hubiera sido posible", escribió el atacante en su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: "Gracias a todos mis compañeros, cuerpo médico y utilería por sus servicios conmigo. España fue bendición de Dios en mi carrera".

El delantero catracho señaló que buscará ser protagonista: "Me voy con la frente en alto,Dios está conmigo donde quiere que vaya. Pero esto no es un adiós, hay más Ángel Tejeda y sol digo gracias", indicó.

De esta manera Ángel Tejeda se marcha de la institución tras tres años en donde logró anotar 28 goles, en el último campeonato apenas pudo marcar un tanto.

En lo que respecta a su futuro, posiblemente salga a la Liga de Guatemala ya que los clubes Cobán Imperial y el FC Santa Lucía están interesados en sus servicios.