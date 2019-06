Luka Jovic tras ser presentado en Real Madrid: "Soy el chico más feliz del mundo"

Madrid, España

El serbio Luka Jovic, nuevo jugador del Real Madrid, fue presentado en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, donde pronunció sus primeras palabras en una corta intervención, en la que confesó que tras firmar por seis años con el club blanco, es "el chico más feliz del mundo".

Tras la bienvenida del presidente Florentino Pérez, con quien se estrechó en un abrazo antes de tomar la palabra, Jovic fue directo y conciso en sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid.

"Soy el chico más feliz del mundo por haber firmado contrato con un club tan grande", confesó.

Y añadió: "Estoy muy ilusionado y convencido de que he tomado la mejor decisión posible. Lo voy a dar todo por ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos", ante el aplauso de los presentes en el palco de honor.

A Luka Jovic se le consultó si tuvo ofertas del Barcelona, el gran rival del club madridista.

"No tuve conocimiento de ninguna otra oferta que no fuese la de Madrid. Hablé con mi agente, me dijo de la oferta del Madrid y la acepté rápidamente", señaló.