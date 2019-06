Fabián Coito: “El 7-0 contra Brasil no debe enloquecernos”

San Pedro Sula, Honduras.

Pocas sonrisas. Algunas caras largas. Prisas por llegar al autobús. Así fue la llegada de las Selección de Honduras a San Pedro Sula luego de perder 7-0 ante Brasil. La llegada de la Bicolor al aeropuerto Ramón Villeda Morales casi pasó desapercida.

Sin embargo, también hay que destacar la tranquilidad que tuvo el seleccionador de Honduras, Fabián Coito, para contestar el torrente de preguntas que tenían los medios de comunicación tras la catástrofe en Brasil.

Coito comenzó de esta forma su conversación con la prensa: “En dos partidos que habíamos pactado, se jugó con gran parte del plantel. El resultado es muy duro y a nadie le gusta, es parte de la preparación y hay que analizarlo. Muchas veces a partir de situaciones adversas es un buen momento para el crecimiento”.

El seleccionador manifestó que desde su partida a Sudamérica sabía que los dos fogueos eran duras pruebas. Sostiene también que la caída no debe enloquecer a sus muchachos: “Lo teníamos claro. Sacamos conclusiones para seguir adelante. Jugamos contra una gran selección. Creo que después salió un poco exagerado el resultado de acuerdo a lo que son una y otra selección, pero hay que alinearse detrás del objetivo(Copa Oro), que eso no nos enloquezca, que no nos saque del pensamiento que tenemos”, dijo.

La salida de los seleccionados del aeropuerto de San Pedro Sula. Foto Neptalí Romero

Además, consideró que la Canarinha, “no es una medida para tomarlo como rival, es una de las grandes selecciones del mundo, aunque hemos convertido pocos goles para lo que necesita un equipo como nosotros que aspira a estar en la definición del torneo y será en lo que vamos a trabajar, también en la parte defensiva. Además, en la parte espiritual y la autoestima”, confesó.

¿Qué tan duro ha golpeado al grupo este resultado?, le prguntaron y contestó, “es muy personal. Es duro y nadie lo quiere. Salió un resultado tremendamente adverso, pero el fútbol nos da esa posibilidad de que ya el lunes que viene estar jugando un partido importante. Tenemos esa posibilidad de cambiar un poquito esa imagen que quedó”, dijo en referencia al debut ante Jamaica el 17 de junio en la Copa Oro.

Reconoció que las goleadas recibidas últimamente por Honduras, 12-0 ante Noruega en el Mundial Sub-20 y 7-0 ante Brasil, dicen algo: “Hablan de cosas estos resultados deportivos por lo tanto hay que considerarlos y evaluarlos. Indudablemente hay que trabajar”, puntualizó.

¿Y para usted como seleccionador que significan estos resultados?, “como entrenador de la Selección Nacional un resultado adverso duro como los dos que hemos tenido, lógicamente que te mueve y te lleva a recapacitar cosas. Desde el punto de vista profesional es parte del juego, a veces te toca ganar y la euforia es tan peligrosa como la inseguridad que traen las derrotas.Hay que intentar mantener el equilibrio y seguir adelante. Confiar en los mismos futbolistas, con esos mismos vamos a afrontar la Copa Oro”.