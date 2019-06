Olimpia contacta a Juan Flores para reemplazar a Keosseián

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador y exjugador nacional Juan Flores fue contactado por el Olimpia, club que no tiene entrenador tras la salida del uruguayo Manuel Keosseián.

Juan Flores es uno de los candidatos que se menciona para ocupar el banquillo que está vacantes desde el miércoles.

El exjugador del Olimpia, donde jugó entre 1985 y 1990, dirigió en la última temporada a las reservas de la UPN donde terminaron subcampeones en el torneo Clausura que finalmente se coronó Real España.

Además trabajó en las selecciones menores de Honduras como asistente técnico.

¿Ha tenido pláticas con el Olimpia? se le consultó. “En eso estamos analizando cuál es la mejor opción. Con Lobos aún no me resuelven. Me preguntaron por mi situación de contrato”, respondió Flores a GOLAZO.

Flores se despidió de la UPN con el siguiente mensaje: "Hasta este día no firme mi nuevo contrato con Lobos, ellos lo analizarán, estoy agradecido con esta institución porque me volvió a dar la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, sin embargo Olimpia siempre será mi casa, esperemos estar donde Dios quiera".