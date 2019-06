Diego Vázquez: "He disfrutado mucho este bicampeonato"

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Martín Vázquez, técnico del reciente bicampeón del fútbol hondureño Motagua y actualmente considerado uno de los timoneles más exitosos, disfruta de su logro conquistado. El argentino suma ya cinco copas de Liga Nacional con el Ciclón, superando a Ramón 'Primitivo' Maradiaga e igualando en campeonatos con el profesor Chelato Uclés.

Celebrando su segundo bicampeonato, Vázquez explicó que en Motagua tiene contrato vigente y que está cómodo en una institución que lo apoya y le tiene respeto y cariño. Aseguró que ha tenido ofertas en el extranjero, pero que de aceptar alguna propuesta, los primeros en saber serán los directivos azules.

¿Cómo ha disfrutado esta copa que le acaba de arrebatar al Olimpia?

Bien, la verdad que muy contento, ilusionado, disfrutando de cada minuto y tratando de vivir el momento.

De las cinco Ligas ganadas, ¿cuál es la copa que más ha disfrutado?

Siempre es la última copa la que más se disfruta. El bicampeonato y bueno ganárselo al clásico rival en este caso a Olimpia, sin duda lo he disfrutado mucho.

¿Qué opina sobre la propuesta de nacionalización del portero del Motagua, Jonathan Rougier, para que defienda el arco de la Selección de Honduras?

Bueno, la verdad ese tema lo desconozco. Pero para nosotros es un gran arquero referente y en este último partido, al no estar Juan Pablo Montes, él fue el capitán y sin duda ha tenido un rendimiento excelente desde que llegó.

¿Cuál es la copa que más le ha costado en todos sus campeonatos?

Todas. Pero estas dos últimas fueron complicadas, fue muy difícil por todo lo que pasó en la semifinal contra Marathón en San Pedro Sula y ahora también con Olimpia, así que en realidad este bicampeonato nos costó mucho.

¿Qué se siente ser uno de los técnicos mas laureados en Honduras?

Tengo cinco años de dirigir y la verdad que miro todo lo que he logrado, pero no soy solo yo, también el resto del cuerpo técnico, los dirigentes, sin duda es un trabajo en equipo que hemos realizado muy bien y esperamos seguir por esa senda .

¿Cómo se siente de igualar con cinco títulos al profesor Chelato en poco tiempo?

Admiro mucho al profesor Chelato y estar a la altura de él es un orgullo, espero seguir aprendiendo e ir creciendo. Pero la competencia siempre es conmigo mismo, no busco compararme con nadie.

Diego Vázquez celebrando con Pedro Atala, presidente del Motagua.

¿Dirigiría en Argentina?

Por supuesto que me gustaría en algún momento. Algunos representantes de equipos de Centroamérica se me han acercado con una propuesta, pero no, estoy tranquilo en Motagua, tengo contrato y bueno me siento muy bien en el equipo.

Motagua suma 17 copas de Liga, ¿cree que a ese ritmo puede alcanzar pronto al Olimpia que tiene 30?

Eso es algo que uno siempre se propone. En este tiempo hemos crecido muchísimo, hemos jugado 10 finales en total, ganado seis, perdido cuatro. La verdad que ha sido un trabajo espectacular, pero no nos ponemos a mirar los demás equipos, sino seguir creciendo como institución y tratar de mejorar entre todos.

En la próxima Liga de Concacaf, se espera que Motagua sea protagonista.

Hoy estoy disfrutando del bicampeonato, todavía no pensamos en eso, a partir de la pretemporada y de qué programemos ya pensaremos en eso.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

Seguramente en julio, todavía no tenemos fecha. Una vez que esté la fecha del inicio del torneo, vamos a programar el inicio de la pretemporada.

¿Podrá haber una reconciliación con Héctor Vargas?

Él ya se pasó mucho de la línea, pasó del tema deportivo al personal, me dijo maricón y mochilero, podría contestar cosas que no deseo y no quiero rebajarme a ese nivel.

¿Cómo se siente superar a Ramón Maradiaga e igualar a Chelato Uclés?

Vuelvo a repetir, sinceramente y de corazón la competencia no es con nadie, es con nosotros mismos y agradecerle todo el apoyo a la gente del Motagua, pero no nos comparamos con nadie.

¿ Cómo celebró en la intimidad con la copa 17?

Con la gente que está cerca, con mis hijos, con mi hermano, con mis amigos, con toda la gente que me apoya.