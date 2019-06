Carlos Tábora tras papelón de Honduras en Polonia: "Pedimos disculpas, me siento triste"

Tegucigalpa, Honduras.

La selección Sub-20 de Honduras arribó este sábado a Tegucigalpa tras su penosa particpación en el Mundial de Polonia en donde sufrió tres derrotadas, incluyendo la paliza de 12-0 que encajó ante Noruega en el último encuentro.

El entrenador Carlos Tábora dio la cara y habló sobre lo que fue el desastre del combinado catracho en la justa mundialista.

Además, se refirió a la polémica que se ha generado en las últimas horas al informarse que la goleada sufrida ante los noruegos sería investigado por la Fifa ya que indican que pudo haber un amaño de partido.

"Después de los sucedido imagínense como nos sentimos, salimos del país con una ilusión, pedimos disculpas al pueblo hondureño, a la afición que sigue los partidos de Liga Nacional, de selecciones, es un momento triste, le pido a los padres y los clubes de los muchachos que los arropen porque es una generación que hay que cuidad", comenzó diciendo Tábora.

Sobre la noticia de que el 12-0 sufrido ante Noruega podría ser investigado, el estratega fue contundente a la hora de hablar.

"Nosotros estuvimos en la capacitación de FIFA en la que se refiere a la integridad, cuerpo técnico y jugadores sabemos, el resultado es de un procedimiento de investigación, pero les digo que deben estar tranquilos, nuestros muchachos están consientes que se entregaron, en los tres partidos fuimos superados en cada una de las líneas", dijo.

Y añadió: "Es momento que los equipos y nosotros apoyemos esta generación de futbolistas y no la dejemos morir, ellos están dolidos, en esto es como el que quiera arrancar una rosa y no se espina".

Carlos Tábora señaló que se dará unos días de descanso para definir finalmente su futuro.

"Vamos a valorar algunos aspectos para entregar un informe donde tendré que rendirle cuentas a los federativos, hoy termina el proceso Sub-20, vamos a ver que pasa, me siento triste, pero soy un hombre de fútbol y vivo de esto, vamos a seguirnos preparando en el plano estratégico y mental para las próximas generaciones, el éxito no se alcanza si no hemos tenido una derrota".

"El tiempo lo dirá, no puedo predecir el futuro, lo que sí le digo es que seguiremos trabajando, solo Dios sabe lo que pasará, no es el tiempo de Carlos Tábora", finalizó.