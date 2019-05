De Boer: "Uno de los grandes sueños de Koeman es ser entrenador del Barcelona

La Haya.



El exfutbolista Ronald de Boer dijo este miércoles que Ronald Koeman no rechazaría una oferta para entrenar al Fútbol Club Barcelona en caso de que el club blaugrana le ofreciese el puesto que actualmente mantiene Ernesto Valverde.



"Sé que uno de sus grandes sueños es ser entrenador del Barcelona. Es lógico, por supuesto, porque allí se lo pasó genial como jugador. ¿Puedes decirle que no a ese club?", dijo De Boer a la cadena Fox Sports, donde trabaja como comentarista.



Koeman entrena actualmente a la selección holandesa y, en una rueda de prensa celebrada este martes, no descartó la posibilidad de ponerse al frente del Barcelona, después de que diversas informaciones hayan puesto en duda la continuidad de Valverde.



Según De Boer, la eventual oferta del Barcelona a Koeman sería "un tren que sólo puede pasar una vez" y que, en caso de que la ocasión se presentase, "él correría tras él" y "lo tomaría".

El futuro de Ernesto Valverde está en entredicho después de la eliminación en la Liga de Campeones, la segunda en dos años después de llevar una ventaja clara en el partido de ida, y la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Valencia.



Fuentes del club azulgrana han asegurado a Efe que no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Ernesto Valverde, y que en todo caso la misma no se anunciará de manera "inminente".



Koeman jugó cinco temporadas en el Barcelona, donde ganó una Copa de Europa, cuatro Ligas y una Copa del Rey.