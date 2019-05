Diego Vázquez a Melissa Pastrana: "Le pido disculpas, jamás en mi corazón está ofender"

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, compareció este martes en rueda de prensa y se refirió a la polémica en la que se vio involucrado con la árbitro Melissa Pastrana tras cuestionarla por su trabajo realizado en la final de ida entre Motagua - Olimpia.

Ver: Lo que no sabías de Melissa Pastrana

Con un tono más calmado, el estratega del club azul habló sobre la controversia con la chica árbitro y señaló que le deseaba el mejor de los éxitos ya que viajó a Francia para participar en el Mundial Femenino.

¿Qué piensas de lo que dijo Rebollar, que te tildó de misógino?

Lo dije y lo vuelvo a decir, muchas veces las palabras que uno dice generan conflictos indeseados cuando las sacan de contexto y son malinterpretadas, entonces no puedo estar aclarando permanentemente. Si alguna mujer piensa que le falté el respeto le pido disculpas, en ese aspecto jamás mi intención en mi corazón está ofender a nadie.

Estábamos hablando de fútbol,salgo de una final a una conferencia y me expresó sobre un caso en particular. Pero bueno, le pido disculpas a toda mujer que se sintió ofendida.

¿La disculpa incluye a Melissa?

A todas, incluida ella. Si se sintió ofendida, le pido disculpas, pero eso no tiene que

ver con la labor que realizó.

La semana anterior lo estuve diciendo y la verdad que la labor en el campo fue terrible.

Por cierto, hoy viaja al Mundial Femenino de Francia...

Le deseo todo el éxito del mundo; si va a un evento de este tipo, esperamos que le vaya bien, pero son cosas diferentes. La intencionalidad de mis palabras si las sacás de contexto, lógicamente generan conflictos indeseados. Nunca está en mi corazón ofender a las mujeres, tengo a mi hija, mujer...

Hasta Las Chonas salieron en defensa de Melissa...

Qué te parece, por eso pido disculpas a todas las mujeres hondureñas,si se

ofendieron. Al contrario, quiero mucho a las mujeres hondureñas, me han tratado muy bien siempre desde que llegué, tengo mi hija hondureña.

¿Son más guapas que las argentinas, Diego?

Sí, seguro jaja.

¿Tu equipo debe tener más serenidad?

Sí, nos quedaron dos jugadas de contra que eran muy claras, con superioridad numérica. Nos apuramos a la hora de dar ese toque y hay que entender que es una final y se dan este tipo de situaciones.

Ahora, lo hablamos la semana anterior, ya les regalaron un penal, no lo metieron, pero les regalaron un penal. Espero que ya está, lo que les iban a regalar, ya se los regalaron.

¿Sientes que vas contra el arbitraje al segundo partido?

No, no es que yo lo piense, las imágenes son claras. Ese penal que nos cobran ni siquiera en un recreo de escuela, cuando vos le decís a un amigo: "Mirá, me voy a tirar en joda, cobrame un penal". Es un chiste, así me pareció esa jugada, demasiado grosera.

Diego, pero el arbitraje tuvo errores para ambos lados el domingo...

¿El penal te pareció un error normal? No es normal; las otras sí son discutibles, son difíciles de ver. El penal es un chiste de mal gusto. Yo creo que ese penal la última vez que lo vi fue en el recreo en el colegio de Argentina o acá cuando jugábamos un picado de fútbol informal.

¿Qué pensás de los nombres que se barajan para la vuelta, como Moncada y Melvin?

No quiero hablar de eso. Quiero dedicarme a entrenar al equipo, a estar bien, a ver los detalles, a ver cómo podemos hacer daño y a imponernos a pesar de, que fue lo que pasó el domingo. Lo que pasa es que el penal lo ataja Rougier, pero si no lo ataja, perdemos el partido.

Rebollar, se va el 30 de mayo, ¿lo vas a ir a dejar al aeropuerto?

Sí, no hay problema, uno jamás ataca a la persona ni tiene intencionalidad. Quizá en muchos aspectos ha hecho un buen trabajo, pero me parece que en esta última parte se equivocó de una forma grosera en muchas de las decisiones y más que nada en la elección.

Dice que debiste ser expulsado por tanto reclamo...

Pero me parece que es normal, salvo que no tengamos sangre, para ver ese penal y no reclamar.

¿Qué le pasa al equipo que en los últimos partidos Olimpia le ha empatado sobre la hora?

Somos los actuales campeones creo, a partir de allí todos los partidos han sido parejos y algunos con trámite favorable a nosotros. Estamos bien.

¿Sentiste que dejaron escapar la oportunidad de sentenciar la final en la ida?

No, me gustó mucho el vestuario. Tengo un grupo de jugadores ganadores, encontré un vestuario que sintió que tenía que ganar el partido y que mereció ganarlo, entonces eso me gustó mucho. Tengo jugadores ganadores y esperamos ratificarlo el domingo.