El enfado de Messi cuando le preguntaron por Griezmann al Barça

Barcelona, España.

Lionel Messi parece que no quiere ni oír ni hablar de Antoine Griezmann. En el vestuario del FC Barcelona siguen molestos tras el show mediático que montó el delantero francés la temporada pasada con documental incluido para finalmente se decidira quedar en el ​Atlético de Madrid, todo ello después de haber dado el 'sí' al ​Barça semanas antes.

Messi confirmó lo que los diarios catalanes han informado en los últimos días sobre las dudas del vestuario del FC Barcelona con respecto a la posible llegada de Antoine Griezmann como refuerzo de cara a la próxima temporada.

Tanto el jugador argentino y Gerard Piqué fueron interrogados sobre su opinión acerca del posible fichaje del delantero francés. Messi respondió de manera inmediata y lo hizo con un seco "no opinaremos" que zanjó cualquier debate respecto a este tema.

El '10' azulgrana fue muy serio y muy contundente en su respuesta, con su tono dejó entrever el veto del vestuario culé a Griezamnn es una realidad. Los pesos pesados de la plantilla del Barça se sintieron decepcionados de que el francés no llegara al Camp Nou el pasado verano cuando le habían abierto la puerta. Y consideraron un desprecio la forma en la que anunció su continuidad en el Atlético.

Messi se molestó cuando le preguntaron por Griezmann.

Hay que recordar que hace justo un año, Messi también fue cuestionado por la posible llegada del delantero rojiblanco. En aquel entonces le abrió las puertas diciendo que "obvio que me gusta. Es uno de los mejores jugadores ahora mismo. Yo no sé si es real que está o no pero nosotros estamos encantados de que vengan los mejores y Griezmann es uno de los mejores".

Sin embargo, ahora parece haberle clausurado esas puertas y ha decidido cerrar filas de cara a la final de Copa del Rey que jugarán frente al Valencia. El blaugrana además continúa muy afectado tras caer derrotado en las semifinales de la Champions ante el Liverpool, con una goleada en contra para remontar la eliminatoria, como sucediera el año anterior frente a la Roma.

Antoine Griezmann es uno de los futbolistas que ha sonado con más insistencia como posible fichaje del Barça, máxime después de que el própio futbolista hiciera público que no continuaría en el Atlético de Madrid.