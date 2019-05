Colegio de Periodistas de Honduras condena agresión de directivos de Marathón a periodistas de LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó las agresiones físicas y verbales de las que fueron víctimas miembros del equipo de Diario LA PRENSA el pasado sábado, antes y después del partido Marathón-Motagua, en la vuelta de semifinales del Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

“Cualquier agresión, atentado o impedimento que sufra un periodista en el ejercicio de su trabajo es una violación a la libertad de expresión y de prensa. Lamentamos y condenamos como presidente del CPH la agresión física y verbal que sufrió el periodista y jefe de deportes de Diario LA PRENSA, José Luis Barralaga, por directivos y aficionados del CD Marathón”, dijo Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH.

En el video se ve que antes del juego, tras el incidente en el que la Policía lanzó gas lacrimógeno a aficionados afuera del estadio, el equipo de LA PRENSA transmitía en vivo y comentaba lo sucedido cuando un guardaespaldas de un directivo de Marathón, un miembro del cuerpo técnico de ese equipo y otro individuo irrumpieron abruptamente la transmisión e increparon a los reporteros.

En las imágenes se observa que el periodista Barralaga los trata de calmar, pero los tres individuos siguen con sus reclamos y sacaron a empujones a uno de los reporteros, Heber Mejía Betancourt. En el video también consta que obligaron a salir de la cancha al director de deportes y al camarógrafo.

Momento en que un guardaespaldas de un directivo de Marathón, un miembro del cuerpo técnico y otro individuo irrumpieron en la transmisión de LA PRENSA, increparon a los periodistas y su camarógrafo y los obligaron a salir de la cancha del Yankel el pasado sábado.

Tras el partido, la situación empeoró, pues cuando Barralaga analizaba el juego en las graderías fue agredido físicamente, recibió amenazas de muerte y varios insultos, incluso racistas, estos últimos, claramente audibles en un video que fue transmitido en vivo.

“Exhortamos a los directivos del club a la prudencia y la tolerancia. Estas agresiones mandan un mal mensaje a la afición y puede ser un elemento que puede disparar las amenazas y las agresiones contra los periodistas. Llamamos al club Marathón a una rectificación y respeto a la prensa crítica. Y pedimos a la afición respeto a la labor de los periodistas y la prensa en general”, enfatizó el presidente del Colegio de Periodistas.

INDIGNACIÓN

El director de deportes de LA PRENSA, José Luis Barralaga, quien fue uno de los agredidos, contó que siente decepción y tristeza por lo sucedido.

Posteriormente, los comunicadores fueron agredidos en las graderías y tuvo que intervenir el presidente del equipo, Orinson Amaya.

“Sentí que mi integridad física estaba en riesgo. Me amenazaron de muerte. Primero trataron de intimidarnos, luego hubo insultos y agresión física, empujones. Incluso me golpearon en la cara con un vaso lleno de cerveza, el cual me lanzó un directivo de Marathón, quien después negó haberlo hecho. Yo amo el fútbol y me duele ver que quienes deben dar el buen ejemplo lo que hacen es incitar a la violencia con sus acciones”.

El periodista consideró que lo más grave es que el hecho ha quedado en impunidad. “Es increíble que a veces miembros de un equipo sean los agresores contra periodistas. Lo más lamentable es que no hay sanciones serias. Se debe poner un precedente o esto se saldrá más de control”, consideró.

Barralaga añadió: “Es inaceptable porque yo realizo mi labor con profesionalismo y ética, cuido y respeto esta profesión”.