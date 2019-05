El brasileño Julio Baptista se retira del fútbol profesional

Madrid, España.

El brasileño Julio Baptista anunció su retiro del fútbol como jugador tras 20 años de carrera.



“Después de más de 20 años en la élite del fútbol es momento de dar paso a un lado y anunciar que he decidido finalizar mi carrera como jugador”, escribió en su cuenta de Twitter.



Baptista fue parte de equipos como el Sao Paulo, Real Madrid, Sevilla, Arsenal, Roma, Málaga y Orlando City, entre otros. Además, fue campeón de la Copa América 2007 y disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.



Actualmente no militaba en ningún equipo y su último club fue el Cluj de Rumanía con el que únicamente jugó en tres partidos.



“Comienzo una nueva vida y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que cumpliera mi sueño. Gracias a todos”, añadió el futbolista.



Aunque Baptista no abundó en su futuro, por ahora toma un curso de entrenador de la Federación Española.



El brasileño de 37 años de edad inició su carrera en 1999 debutando como profesional en el Sao Paulo y posteriormente se mudó al fútbol europeo con el Sevilla.