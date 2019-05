Las frases polémicas de Hernán Medford dirigiendo a Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Hernán Medford dirigirá por tercera ocasión al Real España de la Liga Nacional de Honduras y su llegada no pasa desapercibida.

El "Pelícano" está de la mano con la polémica, tanto en Costa Rica y en Guatemala el exmundialista en Italia 1990 y Corea/Japón 2002 dejó momentos y frases que aún no se olvidan.

Y en Honduras ha sido igual. Medford, que posee un título de Liga Nacional con La Máquina en el torneo Apertura 2013, también tienen momentos de controversia.

Muchos no olvidan sus dardos contra el entrenador argentino Héctor Vargas, además contra Jorge Luis Pinto, exentrenador de Honduras, y más.

SUS FRASES POLÉMICAS EN HONDURAS:

"Si creen que soy polémico se equivocaron, así que desde ahora les adelanto que conmigo no van a vender. No me gustan los chismes. Por favor no vayan a venir a decirme dijo aquel tipo que tal cosa. Eso es algo que no me gusta y se los digo anticipadamente".



"A mi no me interesa lo que diga el OIlimpia, yo hablo en la cancha, si ellos se la quieren pasar hablando que sigan hablando, el fútbol es en la cancha"



"A mí ningún directivo ni afición me hace cambiar de opinión, el día que pase eso seré un entrenador sin criterio. Todos pueden opinar".



"No terminé bien con Manuel Keosseién porque fue él quien me retiró del fútbol, son cosas que pasan, quizá lo veré en algunos meses si viene a Marathón, pero los rencores en el fútbol no existen".



"No sé, noy adivino. Como dijo el señor Vargas, no somos el Barcelona, pero somos el campeón de Honduras, por lo menos eso me deja tranquilo".



"A mí me enseñaron algo en la casa, que es el respecto. Olimpia no es el campeón, pero lo voy a respetar. Si él dijo cosas que irrespetan a nuestro equipo, allá él. Eso es como de viejas chismosas que andan sacando trapos sucios, que perdiste tal y tal partido".



"Que Pinto llegue a Honduras y me serruche el piso a mí, y a mí me quitan y lo ponen a él, eso sí es serruchar piso señores, para los Pinto lovers, directo y al grano, al que le gusta y al que no... porque cuando le tocan a uno el trabajo con lo que uno le da de comer a la familia, eso yo no se lo perdono a nadie, y eso es lo que no le perdono al señor Pinto... y eso sí es serruchar piso".



"Para ustedes los buenos técnicos son los sudamericanos. Miren el caso del último que vino a Honduras (Jorge Luis Pinto), dejó las arcas vacías. Es un mensaje también para mi país".