El atleta Alfonso Fuentes pide ayuda tras sufrir accidente

San Pedro Sula, Honduras.

El corredor José Alfonso Fuentes es uno de los atletas que todos los años representa a Honduras internacionalmente.

Hace dos meses, Fuentes fue atropellado por un camión mientras corría por las calles cercanas al estadio Olímpico, debido a esto el corredor está inactivo de cualquier tipo de actividad física.

Fuentes, de 65 años de edad, requiere de ayuda, ya que en estos momentos no tiene apoyo de nadie y busca la manera de recuperarse pues sufrió tres fracturas en las costillas.

“Yo vengo corriendo por la calle que conecta con el estadio, ya que entreno a unos niños para la Maratón de Diario LA PRENSA. El conductor de un camión repartidor de pan dice que no me miró y me atropelló, debido a eso estoy mal de salud y tengo varias fracturas, estuve dos semanas grave”.

El atleta es un emblema para la Maratón de Diario LA PRENSA, ya que tiene más de 30 años de participar y desea hacerlo para este 2019.

“Aunque sea caminando, pero quiero participar, ya que debido a lo que me pasó no puedo correr”, indicó.

Fuentes busca la colaboración de todos para recuperarse. “Deseo que me ayuden con algún aporte económico para pagar mi recuperación, ya que no me siento bien”, afirmó. El hondureño ha representado a Honduras en maratones de El Salvador, Costa Rica, Colombia, Panamá, México, obteniendo varios premios .

El número de cuenta para los que deseen apoyar al atleta es 21-024-007319-3 de ODEF Financiera.

Los que tengan voluntad de ayudarle pueden llamar al número 3229-8363.