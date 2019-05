Manuel Keosseián, ‘viejo zorro’ con sed de venganza

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián es el técnico que busca acabar con la sequía que tiene Olimpia de cinco torneos sin celebrar un título.

Y vaya que el veterano entrenador uruguayo sabe cómo hacerlo. Es un ganador empedernido, vicio que ha demostrado no solamente en Honduras, sino también en Guatemala y Costa Rica.

Es nuestro país, la historia de Manolo está íntimamente ligada al Marathón, equipo del que se ha declarado en reiteradas ocasiones como su seguidor.

Este amor está justificado, pues con los verdolagas el Bigotón consiguió tres títulos de Liga Nacional y uno de Copa Presidente.

En muchas ocasiones afirmó que no se sentaría en el banquillo de otro club en Honduras, pero la oferta y el reto de Olimpia lo convencieron. Ahora se prepara para enfrentar su segunda final con el Viejo León, la primera la perdió contra el Ciclón el campeonato pasado, por eso se siente con sangre en el ojo, con sed de revancha y de venganza.

Ganador

La decisión de los melenudos de fichar al Bigotón para acabar con la sequía no es al azar. Está sustentada en números. Manolo es un ganador probado.

Su nombre en el fútbol hondureño es sinónimo de éxito. Con Marathón debutó el 12 de agosto de 2006 en el estadio Olímpico empatando 1-1 con el Hispano, de Comayagua.

En su primer torneo con Marathón en el Apertura 2006-2007 quedó en tercer lugar en 20 partidos, ganó nueve, empató seis y perdió cinco. Luego vinieron los tres títulos que lo han inmortalizado en la memoria colectiva de los verdolagas. Es el técnico más ganador de la institución sampedrana.

El primer campeonato que consiguió fue el Apertura 2007 cuando derrotó al Motagua, precisamente su rival de turno.

Regresó al reinado del fútbol hondureño en el Apertura 2008 cuando los verdes vencieron en la final al Real España, gracias a un memorable gol de Mario Berríos.

En el Apertura 2009, Keosseián ganó su último trofeo de liga con los esmeraldas al imponerse al Olimpia. Cosas del fútbol, ahora pretender retornar a los albos a la cima.

Polémico y temperamental

A sus 65 años, Manolo sigue siendo tan polémico como ganador. Recién en la final anterior se vio involucrado en una controversia tras la final que perdió con global de 2-1 frente a Motagua.

El animador del estadio recibió un golpe del veterano entrenador que iba con una irá contenida tras perder.

Keosseián es temperamental. Con la prensa ha tenido diversos enfrentamientos. En uno de esos un periodista le pregunta sobre el funcionamiento de su equipo ¿A vos no te gusta?, a mí sí. Estoy convencido que vamos a llegar a la final. No estoy para que te guste”.

Como viejo zorro, Manolo siempre estuvo convencido de lo que tenía, “Déjenme soñar con algo que creo que es factible. No me prohíban la ilusión porque sé los jugadores que tengo”, le decía a la prensa.

Pues Manolo, controversial y ganador, tiene claro para qué está en el banquillo melenudo, “Olimpia me trajo para ser campeón”, decía el torneo anterior.

La final le ofrece al Bigotón la posibilidad de ganar un título más con otro equipo grande de Centroamérica, pues ya lo hizo con Alajuelense (Costa Rica), Municipal (Guatemala) y Marathón.

Un ganador empedernido con oportunidad de aumentar su legado. Con la actuación de su equipo en la semifinal contra la UPN tiene todo el derecho de soñar; si logra el objetivo de copa número 31 del Olimpia, se convertirá en un inmortal del mundo albo.