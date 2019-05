Diego Vázquez reitera que no quiere a Melissa Pastrana para la final

Tegucigalpa, Honduras.

El Motagua decidió hacer a puertas cerradas su primer día de entrenamiento de cara a los duelos de la final que sostendrá ante Olimpia.

La novedad fue el arribo de Henry Figueroa, defensor de la Liga Alajuelense de Costa Rica, quien se encuentra de vacaciones y busca mantenerse en forma en el equipo de sus amores.

Diego Vazquez, entrenador del cuadro azul, no permitió el acceso a las cámaras y fue de los designados a dar declaraciones.

"Ya preparando la semana de la final, no hay nada fuera de lo normal, solo con el condimento de que es una final. Hay que disfrutar el recorrido porque pasa todo muy rápido y tratamos de disfrutarlo", comenzó diciendo el estratega del cuadro capitalino.

De la violencia que se ha generado en los últimos partidos de liga señaló: "Es un juego, esperamos que no se siga dando más problemas, que no se llegue a violencia extrema. Moreira tiene 4 puntos en la cabeza y no le sacaron nada al agresor. No es normal".

Pedro Rebollar, asesor arbitral, mencionó que si le tocaba nombrar a la árbitro Melissa Borjas Pastrana para la final lo hará aunque no le guste a Motagua.

"No es de géneros, le falta experiencia y la poca que tiene ha cometido errores. En el clásico se equivocó groseramente contra nosotros. No ha tenido el mejor de los rendimientos".

De Olimpia comentó que reconoce el buen momento que viven sus delanteros.

"Tienen mérito igual que los jugadores nuestros y por algo están en la final, llegamos muy bien. Nosotros nunca somos víctima, el que es víctima no es ganador y nosotros somos ganadores. Respetamos al rival. Somos fuertes en esta instancia y lo hemos demostrado. Sabemos jugar estos partidos" comentó.

"Tenemos que trabajar bien los dos partidos, estar atentos, identificar las virtudes y defectos del rival en el terreno de juego. En este caso están los que hicieron mejor las cosas. El rival quedó primero en puntos, pero nosotros vamos a intentar retener la copa, somos el actual campeón".

La directiva de Motagua enviará la apelación a la Comisión de Disciplina del Norte para que le permitan a Denil Maldonado jugar el primer partido de la final. La carta ya está en proceso y los azules solo esperan que su petición sea aceptada.

"Si Olimpia lo hizo y se lo concedieron ¿porqué a nosotros no?", puntualizó.

Diego espera que el primer partido ante Olimpia se maneje con tranquilidad y no inicie ese fuego cruzado por ambos bandos.

"Entiendo esto como un juego no como una guerra, esperamos que se desarrolle como un partido. No le ponemos veneno a nadie en el camerino. Nosotros no empezamos a tirar fuego... Lógicamente si te tiran una granada no vas a responder con paz como Gandhi".