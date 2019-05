Isabel Zambrano aclara por qué gritó durante la agresión de John Bodden a Matías Galvaliz

Tegucigalpa, Honduras.

El partido de ida de las semifinales entre Motagua y Marathón estuvo rodeado de mucha polémica el domingo pasado en el estadio Nacional. Uno de los momentos de controvarsia que se vivió fue la agresión de John Bodden contra Matías Galvaliz.

El mediocampista argentino salió de cambio, pero abandonó el campo por otro costado y no por el habitual. Camino al banco de suplentes del Motagua, le tocó cruzar por el de Marathón y fue ahí cuando el portero del Marathón propinó un golpe en el rostro de Galvaliz ante la presencia de Isabel Zambrano.

Fue en ese momento que Isabel gritó sin percatarse que tenía abierto el micrófono para hablar. La periodista de cancha de Televicentro dio su versión sobre lo ocurrido después de recibir muchos comentarios al respecto.

"Cualquier periodista en algún momento se ha equivocado en transmisión. 1) Grité, si, en ese momento me lanzaron algo en la espalda y tenía el micrófono abierto. 2) Si, me alteré, pero como ud @mhandaljr no estaba en la cancha no sabe el momento que se vivió. 3) No soy perfecta. Disculpe", escribió Zambrano en su cuenta de Twitter.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato e Isabel Zambrano fue víctima de muchas burlas.

