Manuel Keosseián: "Con Marathón viví muchas cosas, pero ahora estoy con Olimpia"

El uruguayo Manuel Keosseián está a las puertas de jugar una segunda final con Olimpia en Liga Nacional. Su equipo ganó en la semifinal de ida 3-1 a la UPN, pero Manolo, como viejo zorro que es, no se confía.

“Tenemos que jugar con la misma intensidad”, les ha dicho a sus jugadores.

No podíamos evitar preguntarle sobre una hipotética final ante Marathón, pero el charrúa demostró que aparte de buen técnico también es bueno con las gambetas.

¿Cómo se siente con este resultado?

Contento por el trabajo que hicieron los muchachos, por el resultado, y creo que hicimos un buen partido y lo ganamos en forma justa. Todavía quedan 90 minutos y no hay nada definido.

¿No tiene miedo de que le pase las del Barcelona (fue vencido 4-0 por el Liverpool tras un 3-0 en la idea en las semis de Champions)?

La verdad que no, no he pensado en eso. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, cualquier equipo puede ganarle a cualquiera.

¿Tomará precauciones?

No, es que nosotros vamos ganando 3-1 y faltan 90 y tantos minutos. Tenemos que jugar el partido como si estuviésemos 0-0 y con la misma intención de ganarlo.

Está a un paso de la final, ¿si pasara a qué club le gustaría enfrentar?

No tengo ni idea, son dos equipos grandes. Primero, nosotros tenemos que intentar pasar, confirmar lo que hicimos y después el rival que nos toque.

¿Qué sentimiento tendría si, de clasificar a la final, se enfrenta al Marathón?

Me tocó jugar dos finales contra Olimpia dirigiendo al Marathón, una la ganamos y otra la perdimos. Con Marathón viví muchas cosas buenas, pero ahora estoy con Olimpia y muy contento cómo han ido las cosas. Los sentimientos siempre están, pero cuando hay partidos uno siempre quiere ganar contra el rival que sea.

Y si se enfrenta en la final contra Motagua, ¿eso sería una revancha (los azules les arrebataron el título del Apertura)?

Yo digo que revancha no, lo que pasa es que son dos equipos que tienen mucha rivalidad, porque son de la misma ciudad y equipos grandes. En lo particular, no lo tomaría como revancha, lo único es que quiero llegar primero a la final y luego ganarla, sea con el que sea.

¿Qué le ha dicho a sus muchachos?

Los felicité porque habían hecho un buen partido, les dije que todavía quedan 90 minutos para cerrar la clasificación. Ellos son conscientes de eso, que hicimos un buen partido y pudimos haber ganado por mayor diferencia; pero el domingo es otra historia.

Y hablando siempre de fútbol, ¿cómo ha sido su estadía en Olimpia?

La verdad es que en Olimpia estoy trabajando muy cómodo. La directiva es bien tranquila y pide las cosas claras.

Por el cariño a Marathón, ¿lo preferiría en la final?

Si te digo que prefiero a Marathón, los de Motagua van a decir -tiene miedo- y vas a poner algo que va a crear una polémica. La verdad es que no prefiero a ninguno. Lo único que quiero es que Olimpia llegue a la final y la pueda ganar.

¿Cuál ha sido la clave para que rindan jugadores como Jorge Benguché y Jorge Álvarez?

Porque son buenos jugadores, es lo más importante. Ellos son buenos jugadores, han asumido el papel que siempre tuvieron los jugadores de Olimpia. Son muchachos muy receptivos al trabajo.

¿Qué tanto se discute en el plantel el peso de no ser campeón en tres años?

La gran mayoría jugaron muy poco en Olimpia. Deiby, Maylor, Alejandro... No estuvieron muchos años aquí, pero ellos saben, como sabemos todos, la responsabilidad y la presión que tiene el club después de unos cuántos torneos de salir campeón. Han demostrado que tienen temple y capacidad.