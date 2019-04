Carlos Restrepo pide que en las conferencias se hable de fútbol y no de los árbitros

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Real España, Carlos Restrepo, dice que en Honduras se habla más del arbitraje que del partido. ¿Mensaje para las quejas de Héctor Vargas? “El Piscis” con su sapiencia dio una lección de las cosas que se deben mejorar en el fútbol hondureño para que a nivel internacional se tenga otra cara y no repetir algunos episodios. ¿Mensaje a Marathón? Hay que leerlo, analizarlo y escucharlo detenidamente.

En la previa del clásico sampedrano, el tema del arbitraje fue traído a la mesa por su par de Marathón, el argentino Héctor Vargas quien dijo el martes que ojalá no le nombren nuevamente a Óscar Moncada y hoy Restrepo pidió que se hable más del juego y algunas cosas para mejorar y no llenar las conferencias de prensa con los de negro.

¿Cómo prepara el clásico ante Marathón?

Estamos ante un partido especial que es el clásico. Reconoce que el Marathón es un equipo que en el último tiempo ha marcado una huella importante en los primeros lugares del campeonato. Nosotros estamos muy preocupados de lo nuestro, preocupados siempre de mejorar, siempre de corregir; pensando cuando terminan los juegos en que se hizo mal y qué se hizo bien, potenciar lo bueno y tratar de corregir lo otro. Hemos visto los años anteriores y estamos tratando de ganar el clásico el sábado y nosotros estemos con la tranquilidad de poder hacer un buen trabajo, de entender el estadio que es especial y fuerte donde estuvo invicto, tenemos que plantear un buen juego para sacar el buen resultado que queremos.

¿La ausencia de Danilo Tobías y la recuperación de Rony Martínez que tanto le cambia su esquema de trabajo?

¿Tobías? Sí está disponible, el que no está disponible es Bryan García a quien no podremos utilizar. Nosotros utilizaremos a Jairo Puerto posiblemente como lo hemos hecho en algunos partidos al comienzo y trabajando en algunas laterales. Rony viene llegando, al igual que Allans Vargas, lo de Rony de pronto más corto porque ya hizo fútbol y vamos a mirar bien de aquí al viernes y elegir si Rony puede estar en la nómina.

¿En base a su experiencia que tiene que hacer tácticamente Real España para sacar el partido en el Yankel?

Nosotros hemos visto que los juegos en el Yankel son disputados. Cuando hablo de disputado es que hay mucho rebote, mucho juego aéreo y me parece que estar atento en esa primera instancia es fundamental, no dejarnos superar en esos factores y apostarle al manejo y transición rápida defensa-ataque que a nosotros nos puede dar el partido, sin perder orden y sobre todo plantear y no hacer un partido largo. Allí no podés dejar de pelear un balón pero buscando la claridad, el estilo tuyo.

¿En lo que resta del torneo a dónde aspira llegar el Real España?

Nosotros queremos llegar otra vez a la disputa del segundo lugar porque a nosotros este fin de semana se nos escaparon dos puntos en Danlí que nos hubieses servido para jugar el clásico a dos puntos de Marathón e ir con la ilusión diferente. Queremos vivir el día a día y uno no sabe que pasará porque hay 15 puntos. Este sábado queremos sacar el resultado para ir armando lo que queremos en ese segundo lugar.

¿Cuál es la duda en la forma de juego con lo que pretende jugar en el Yankel?

Hay mucho rebote, el dominio de la pelota no es igual, corre rápido; a veces se necesitan tres tiempos para dominar y entrega del balón, entonces eso a veces dificulta la velocidad del juego porque nosotros le apostamos a la posición. Vamos convencidos de que lo podemos hacer y miré el partido del Juticalpa que por momentos tuvo manejo para equilibrar el partido, si Real España lo hace, podemos sacar el juego.

¿Usted tiene alguna queja de los trabajos arbitrales?

Yo tengo una carrera tan larga y no me he metido con nadie y lo que uno pide siempre es que haya justicia, que las decisiones estén repartidas, que haya claridad, que no haya duda en los arbitrajes. El buen árbitro es el que pasa desapercibido, el que no es protagonista. A veces uno ve mucho protagonista y eso fastidia, daña los trabajos. Los técnicos estamos toda la semana echando cabeza al juego y una decisión te quita el trabajo. Yo les digo, salgan a pitar tranquilos. No puede un fútbol de un país estar dependiendo de los comentarios de un arbitraje, de que es más protagonista el árbitro que el mismo juego.

A mí me ha preocupado eso de este fútbol, eso incide en la competencia internacional, encuentras campos en buen estado, y no tenés que condicionar el juego por eso, seguridad en toda la estructura para que la gente participe de ningún problema. Aquí siempre nos estamos distrayendo en otras cosas, este fútbol se debe sentar en el espectáculo como tal, que el aficionado vaya a disfrutar, que la familia regrese y disfrute. Que regresen las familias y uno de los protagonistas es el árbitro.

Yo espero que el árbitro no nos quite nada, que sea justo, que le pite a Marathón y Real España, que salga un buen juego se gane o se pierde en el fútbol, pero no saquemos los protagonistas de otro nivel. Aquí son más importantes los dirigentes por lo que hablan, los periodistas, los técnicos por lo que hablan, los árbitros que el mismo juego. Luego ustedes se quejan cuando a nivel internacional las cosas cambian. Luchemos para que mejoren las condiciones del terreno de juego, arbitraje, propuestas de los cuerpos técnicos y que los jugadores crezcan para que desarrolle el fútbol de Honduras y no vengamos a las conferencias de prensa a hablar de los árbitros.