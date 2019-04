Diego Vázquez sobre el liderato de Olimpia: "Es algo que no se los regala nadie"

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez le dio todos los méritos al Olimpia por ser líder del Torneo Clausura 2019, esta vez el entrenador argentino del Motagua se vio más conservador en sus declaraciones previo al clásico capitalino.

"Ellos vienen bien, por algo están en primer lugar, eso es algo que no se los regala nadie. Han ganado los últimos partidos pero es similar al que hemos enfrentado antes", declaró. "Intentamos siempre hacer lo mismo y tratar de mejorar, hay partidos y momentos diferentes que suman al colectivo. Si desarrollamos nuestro juego seremos fuertes en casa así que vamos a apostar a eso", agregó.

Para el técnico azul, la baja de Jorge Álvarez no pesa tanto en el Olimpia. "Te cambia cuando hay tres o cuatro jugadores que no andan bien pero si solo es uno no tiene mucha incidencia como para variar ese equipo. Ellos tienen a otros chicos que lo han hecho bien. Independientemente de los nombres lo importante es el juego".

Vázquez no va pensando en darle otro baile a Olimpia como en la primera vuelta. "No... son juegos complicados, el clásico pasado nos ilusionó bastante que nos sirve como referencia y nos dice que podemos hacer las cosas bien".

Diego remarcó que el triunfo podría ser de mucho beneficio. "Lo mismo, es un clásico que todos queremos ganar y hacer las cosas bien, queremos ganar por lo que viene del campeonato, ganar te puede dar una inyección anímica. Hay que ir de a poco, trataremos de hacer un buen juego. Tiene el condimiento anímico de ser un clásico".

Sobre el árbitro que debe pitar el clásico capitalino, Diego Vázquez manifestó: "Que difícil... Vamos a hacer una trivia".

El clásico le da un tinte diferente a la semana de trabajo y Diego lo reconoce. "Tienen condimentos emocionales, es una semana que el jugador la vive de otra manera y así tiene que ser, esperamos vivirla con pasión y estar bien el domingo. Siempre tenemos la misma metodología de trabajo, solamente que los colores son más intensos" indicó.

El Motagua se maneja paso a paso, los azules no hablan de semifinal, de liderato, tampoco del cierre de las vueltas. "No vemos hasta allá, para mí es una eternidad, lo único que vemos es el clásico. Espero que el lunes despertemos en una mejor posición en la tabla".

En cuanto a Jonathan Rougier y Walter Martínez, indicó que están bajo la lupa. "Están mejor, vamos a ver si juegan porque tenemos el resto de la semana para verlos. Hay que estar muy atentos para tomar decisiones".

El recuerdo que tiene Diego Vázquez del último derbi es bastante positivo aunque no se fueron con la victoria. "Lo empatamos ese juego... Fuimos ganadores morales. El jugar bien encierra todos los conceptos del fútbol. Venimos de ganar, estamos bien y ahora viene la parte más importante".

Hablando de los 540 minutos de los jugadores Sub 20, expresó que podrían darle continuidad a Everson López. "Creo que ya estamos cerca. Me gustó lo de Everson pero tenemos otros también para ver. En los minutos que nos quedan veremos si los terminamos con Everson o algún otro. Los futbolistas tienen que jugar por rendimiento no por obligación".

Hace unas semanas un aficionado le entregó a Manuel Keosseián un amuleto para la buena suerte, Diego aseguró que no cree tanto en eso. "No, eso no, Say no more". ¿Cábalas para el domingo? le preguntaron al DT y él se limitó a decir "No tengo...".