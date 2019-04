Mario Martínez enciende el clásico sampedrano al recordar el 1-6

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Martínez es uno de los jugadores de Real España con más derbis sampedranos en sus espaldas y da la cara a solo un par de días de visitar a Marathón en el Yankel Rosenthal, un estadio que asegura le trae buenos recuerdos.

"Es una cancha en la que ya hemos sacado resultados positivos, es importante ganar para acercarnos a los primeros lugares", comenzó diciendo en rueda de prensa Mario.

A la observación que se le hizo sobre que se mira tenso, Martínez respondió: "¿Tenso por qué? he jugado como cien clásicos, es uno más en mi carrera, obviamente nadie lo quiere perder, tampoco Marathón, que es un gran rival, un gran equipo", argumentó.

Advierte que siguen soñando con las semifinales directas en el torneo Clausura: "Nosotros es el primero o segundo lugar, el sábado es un partido donde nos jugamos esa posición".

Dice no ver de menos al Monstruo solo porque ya vio cortada la racha de imbatibilidad en su recinto: "No. Invicto o no de igual manera íbamos a jugar un partido serio, el equipo donde sea va a proponer".

NO OLVIDA EL 1-6

Siempre con las memorias intactas de la encarnizada rivalidad, Mario Martínez dijo que en el Yankel, sede de este encuentro de la jornada 14, tiene "bonitos recuerdos, los he dejado eliminados ahí en semifinales, hubo un resultado que fue 6-1".

Agrega a ello que esos son "grandes partidos que nunca se olvidan y esperamos que el sábado podamos sacar los tres puntos" para mantenerse en carrera hacia la liguilla.

Confía en su plantel, más aún por una buena nueva: "Gracias a Dios Rony ya se recuperó, sabemos la clase de delantero que es y, si le toca jugar, que sea por el bien del equipo".