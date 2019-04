A la lucha por la permanencia en Liga Nacional le quedan cinco dramáticas jornadas

La lucha por la permanencia en Liga Nacional difícilmente podría tener tintes más dramáticos. Lo que parecía encarnizada disputa entre dos equipos, se ha convertido, tras 13 jornadas, en la agonía de cuatro equipos.

Juticalpa, Vida, Honduras Progreso y Real de Minas vivirán al límite las cinco jornadas restantes en las que se definirá el próximo descendido a la Segunda División. En la jornada 14 habrá dos encuentros de alarido.

En el Progreso, el Honduras recibirá al Real de Minas y en Olancho, Juticalpa al Vida. Es solo el comienzo de cinco batallas para cada uno de estos equipos.

En las cinco jornadas pendientes los cuatro equipos tienen partidos muy duros. Real de Minas tiene que enfrentarse al Honduras y al Vida, que también tiene que medirse al Juticalpa.

Los olanchanos en la última jornada visitarán el Humber Micheletti de El Progreso. Por donde se vea la lucha por no descender es muy dramática.



Juegos pendientes del Juticalpa

Juticalpa vs. Vida en Juticalpa (6 de abril)

Olimpia vs. Juticalpa en Tegucigalpa (10 de abril)

Juticalpa vs. Platense en Juticalpa (14 de abril)

Juticalpa vs. Motagua en Juticalpa (21 de abril)

Honduras vs. JUticalpa en el Progreso (27 de abril)

Juegos pendientes del Honduras Progreso

Honduras vs. Real de minas en el Progreso (5 de abril)

Real españa vs. Honduras en San Pedro Sula (10 de abril)

Honduras vs. UPN en el Progreso (14 de abril)

Marathón vs. Honduras P. (17 de abril)

Honduras vs. Juticalpa en el Progreso (27 de abril)

Juegos pendientes del Vida

Juticalpa vs. Vida en juticalpa (6 de abril)

Vida vs. Marathón en la ceiba (10 de abril)

Vida vs. Real de minas en la ceiba (14 de abril)

Platense vs. Vida en Puerto Cortés (21 de abril)

Motagua vs. Vida en Tegucigalpa (27 de abril)



Juegos pendientes del Real de Minas

Honduras vs. Real de Minas en el Progreso (5 de abril)

Real de Minas vs. UPN en Danlí (10 de abril)

Vida vs. Real de Minas en la ceiba (14 de abril)

Olimpia vs. Real de Minas en Tegucigalpa (17 de abril)

Real de Minas vs. Marathón en Danlí (27 de abril

