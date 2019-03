David de Gea tendría un destino lejos del Real Madrid

Uno de los porteros más cotizados de los últimos tiempos es David de Gea; su buena labor en el Manchester United lo ha vuelto objeto de deseo para clubes como el Real Madrid, equipo que parece tener todo hecho para contar con el portero, aunque hay un club que también anda tras los servicios del jugador: PSG



Incluso, de acuerdo con medios ingleses, el cuadro parisino habría aceptado la pretensión salarial del jugador que ha trabado las negociaciones con el Real Madrid; 21 millones de euros por temporada es lo que el portero solicita para poder cambiar de equipo, una cifra que Manchester United parece no dispuesto a pagar y una cifra que el Madrid continua analizando.

El dinero no ha sido un problema para el cuadro parisino tras la llegada de los jeques, tanto en pago por la ficha de jugadores, tanto en sueldos para los mismos; es por eso que la cifra que solicita De Gea no es un problema para ellos, y están dispuesto a pagar lo que sea necesario para hacerse con los servicios del español.



A pesar de que el club parisino acaba de renovar a Buffon y tiene a Areola como suplente, consideran que no es suficiente y por ello quieren que el español sea el nuevo dueño del arco parisino, por lo que habrá que ver si el dinero es el factor que convence a De Gea o si opta por permanecer en un equipo con otras aspiraciones deportivas.