Liverpool, de nuevo líder tras vencer in extremis al Tottenham

Liverpool, Inglaterra.

El Liverpool sufrió hasta el límite para ganar 2-1 al Tottenham hoy en Anfield, logrando un resultado que le permite recuperar el primer puesto de la Premier League, con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City.



Los Citizens se habían situado primeros el sábado al derrotar 2-0 al Fulham y los Reds tenían toda la presión.



Pero con un ambiente espectacular, el equipo dirigido por Jurgen Klopp logró el triunfo gracias a un gol en propia puerta del belga Toby Alderweireld, tras un despeje fallido de su arquero, el francés Hugo Lloris (90). Había rematado de cabeza Mohamed Salah.



Antes el brasileño Roberto Firmino había puesto por delante a los locales, de cabeza (16), y su compatriota Lucas Moura logró el empate (70).

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE



El antiguo jugador del PSG se encontró con el balón tras un remate en 'semifallo' del danés Christian Eriksen, en una jugada que había desencadenado Harry Kane al sacar una falta rápidamente.



Cuando restan seis jornadas para finalizar la temporada, el Liverpool tiene 79 puntos, dos más que el City, en un mano a mano espectacular entre un conjunto Red que no gana el campeonato desde 1990 y el defensor del título.



Pero el equipo dirigido por Pep Guardiola se guarda una carta, ya que tiene un partido menos.



En el coliseo de Liverpool, el equipo entrenado por Jurgen Klopp sufrió de lo lindo. Antes de explotar de alegría, el francés Mousa Sissoko tuvo el 2-1 para el Tottenham, pero disparó alto cuando se jugó un 'uno contra dos' acompañado por Moura y muy bien defendido por el holandés Virgil Van Dijk.



El Chelsea, también in extremis. Antes el Chelsea remontó in extremis con dos goles en los últimos siete minutos (2-1) ante el Cardiff logrando un triunfo que le permite seguir inmerso en la pelea por jugar la próxima Champions.

Los Blues tienen 60 puntos, uno menos que el Manchester United y que el Tottenham.



El Arsenal, quinto con también 60 puntos, juega el lunes en su campo ante el Newcastle. Pero los tres puntos no esconden los defectos del Chelsea, en el que no fueron titulares Eden Hazard y N'Golo Kanté, muy débil en defensa y con poca implicación en el trabajo de recuperación.



Al inicio de la segunda parte (46) el español Víctor Camarasa abrió el marcador para el Cardiff. Ya en el 84 su compatriota César Azpilicueta hizo de cabeza el empate, en una posición dudosa, y con el tiempo cumplido fue Ruben Loftus-Cheek el que aprovechó un error de marcaje para sellar el triunfo visitante (90+1).



Como gesto de protesta por el posible fuera de juego de Azpilicueta, tras el pitido final el técnico local Neil Warnock se situó enfrente de los árbitros, sin decir una palabra, en el centro del terreno de juego.