Keylor Navas seguirá como titular en el Real Madrid: Courtois se lesionó

Madrid, España.

El portero belga Thibaut Courtois sufre una tendinosis en el recto femoral derecho, como confirmó la resonancia magnética a la que fue sometido por los doctores del Real Madrid, y causa baja para el encuentro liguero ante el Huesca, aunque Zinedine Zidane confía en poder contar pronto con él.

"Tras las pruebas realizadas hoy a Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis en el recto femoral derecho", informa el parte médico difundido por el club blanco que añade que el belga está "pendiente de evolución".

Courtois regresó lesionado tras jugar con Bélgica los dos primeros partidos de clasificación a la Eurocopa 2020 y su técnico, el francés Zinedine Zidane, se mostró optimista al afirmar que su período de baja será "cuestión de días".

Zidane ya informó del contratiempo en la conferencia de prensa: "Courtois no está bien, por eso que no ha entrenado, es el recto femoral derecho, tiene molestias y lo vamos a ver ahora. Veremos exactamente el tiempo que se va a quedar fuera. Ahora es cuestión de días pero mañana no va a estar".

KEYLOR, TITULAR

Esta circunstancia complica aún más el actual momento de Courtois, el más delicado desde que llegó al Real Madrid. Su rendimiento ha sido cuestionado (especialmente en la eliminación ante el Ajax) y tampoco le han ayudado sus asuntos extradeportivos.

Así las cosas, Keylor Navas encara el final de temporada con un cuerpo de ventaja pero Zidane avisó de qué intentará que jueguen todos, incluido su hijo Luca, el tercer portero.

El portero costarricense será titular este domingo frente al Huesca en el estadio Santiago Bernabéu.