Fabián Coito ya brindó detalles de Uruguay Sub-20 a Carlos Tábora

San Pedro Sula, Cortés.



La preparación de la Selección de Honduras Sub-20 es intensa para encarar de buena forma el Mundial de Polonia que se jugará del 23 de mayo al 15 de junio. La Bicolor se medirá en el grupo C a Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega.



El entrenador Carlos Tábora lidera al plantel catracho que cumple hoy con la finalización de su quinto microciclo de trabajo del presente año.



Ayer los jóvenes iban a entrenar en el estadio Morazán, pero debido a las lluvias se trasladaron al Olímpico. En este recinto la práctica la comenzaron en los pasillos para luego continuar con rutina de fortalecimiento en el gimnasio. Después hicieron práctica en la pista de tartán.



Tábora es claro sobre la preparación de los futbolistas nacionales. “Están poniendo todas las ganas, peleando por estar en el Mundial”, apuntó.

Y sobre los legionarios Christian Cálix (Atlas) y Wesly Decas (Atlanta United II), que no fueron citados a los microciclos, Tábora afirmó que “ellos vienen desde el primer momento con la Selección, no desconocen nada. De tenerlos en el fútbol internacional ellos ganan ese rendimiento y aportan mucho. Será importante tenerlos acá”.



El estratega que dirigirá su segunda Copa del Mundo de la categoría valoró el conocimiento que tiene Fabián Coito, técnico de la Selección mayor de Honduras, y que dirigió a Uruguay Sub-20 hasta clasificarla a la justa en Polonia.



“Hablamos a profundidad de la selección uruguaya, denotando algunas características de sus jugadores. Tuvimos una amena charla”, dijo Tábora.



Este 1 de abril se conocerá la lista de los 35 jugadores citados para el Mundial de Polonia Sub-20, pero luego la nómina se reducirá a 21 para competir en el campeonato.



Se cayó una gira por Sudamérica, pero en Europa harán una previo al Mundial. “Se tenía contemplado una gira para abril y no se concretó jugar en cuadrangular en Colombia, para mayo estaremos en la primera semana en Alicante, España. Estaremos en campamento, jugaremos con clubes o selecciones, serán cinco partidos”.