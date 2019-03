"Bolillo" Gómez, DT de Ecuador sobre Honduras: " Yo le tenía bastante temor a este partido"

Nueva Jersey, Estados Unidos.

Tras el empate 0-0 entre Honduras y Ecuador, el entrenador Hernán Darío "Bolillo" Gómez de la selección ecuatoriana causó revuelo al señalar que le "tenía temor" al partido disputado ante el combinado catracho.



El estratega colombiano no amagó al mostrar respeto para la Bicolor y destacó el gran trabajo que realizó el seleccionador Fabián Coito con las selecciones menores de Uruguay. Además, indicó que las selecciones de Centroamérica le están generando problemas a las de Conmebol.

"Sabemos de las ausencias que teníamos para esta fecha Fifa, hay gente que sabe como manejo las cosas. Es bueno intentar quedar campeones de la Copa América", comenzó diciendo el DT que clasificó a Panamá al Mundial de Rusia 2018.

Para sorpresas de muchos, "Bolillo" indicó que el combinado catracho es un gran equipo y señaló el temor que le tenía a los delanteros de la H.

"Tenía un poquito de susto para este partido ante Honduras, inclusive más que al de Estados Unidos. La gente no valora lo que es Centroamérica y yo vengo de Centroamérica, El Salvador le ganó a Perú, México se co.. a los equipos sudamericanos, le ganó a Chile y le gana a Paraguay, Chile no le gana EUA", dijo al mostrar elogios para las selecciones centroamericanas y del área de Concacaf.

Y añadió: "Le tenía un poquito de temor a este partido, sabía la capacidad, la fuerza, el trabajo táctico de su tecnico (Fabián Coito), ustedes vieron como trabajo con la sub-20 de Uruguay, sabía que sería un juego de mucho orden y con poco espacio".

"Ellos tienen sus delanteros que son veloces y fuertes, yo le tenía bastante temor a este partido y al final se vio mejor Ecuador en el segundo tiempo, intentó buscarlo y ganarlo", finalizó.