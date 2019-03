Fabián Coito tras debut con Honduras: "La impresión es de satisfacción"

Nueva Jersey, Estados Unidos

El entrenador uruguayo Fabián Coito salió satisfecho tras su debut al frente de la selección de Honduras luego del empate 0-0 ante Ecuador logrado en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Bicolor no fue excepcional, pero tuvo un interesante bloque defensivo y el seleccionador señaló que pese a los pocos días de trabajo con el grupo le gustó el accionar del equipo catracho.

"La primera impresión que me queda es de satisfacción por la disposición de los objetivos que nos habíamos planteado. Las cosas se hicieron muy bien, estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo", comenzó diciendo Coito en rueda de prensa posterior al juego.

Una de las interrogantes fue que curiosamente la Bicolor solamente realizó un cambio en el juego pese a ser un juego amistoso, el DT charrúa hizo ingresar a Jorge Álvarez en lugar de Alex López y eso ha generado diversos comentarios ya que estos partidos es para ver más futbolistas.

"Eran una de las posibilidades del juego, cuando se hace un cambio uno no sabe lo que va a dar el que entra, estaba satisfecho con el equipo. Cuando realizamos el cambio es porque Ecuador encontraban pases que nos hacían daño, sacamos a Alex que llegaba con duda por un poco de fiebre intentamos recuperar la pelota para tener ataque", explicó.

Fabián Coito indicó que de las pocas que no le agradó del encuentro fue ya en los últimos minutos el trabajo arbitral que realizó el central mexicano Fernando Fernández.

"La satisfacción del partido es la actitud, en llevar adelante la línea que teníamos. Aplaudimos muchas veces cuando se lograron cosas, el árbitro me parece que sobre el final tuvo intención de que terminara sin grandes opciones de juego y por eso hicimos algunos reclamos".

Sobre su rival el seleccionador de la H destacó que son un buen equipo: "Ellos tienen un funcionamiento que lo viene manifestando desde ya días, con un procediminento para defender y atacar. Nos faltó un poco más de profundidad, igualmente tuvimos posibilidades y tuvimos tendencia de la pelota, ellos tienen mucho más tiempo de trabajo, tienen una línea defensiva sólida y de buen funcionamiento".

Por último el entrenador de la Bicolor expresó su optimismo al expresar que se puede lograr la clasificación a la Copa del Mundo que se realizará en Catar en el 2022.

"Tenemos posibilidad de clasificar al Mundial, jugamos ante una selección importante de Sudámerica, me gustó la actitud del equipo y no puedo decir lo que no me gustó, tenemos poco tiempo de trabajo", finalizó.