Keosseián: "Siempre del jugador extranjero se espera más"

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de una semana larga sin tener partidos oficiales de Liga Nacional, el entrenador del Olimpia, Manuel Keosseián, explicó en qué se enfocó durante estos días.

"Ya tuvimos una semana fuerte la anterior, donde cargamos un poco los aspectos físicos, esperamos ese partido importante ante Platense y también esperando que vengan los muchachos de la Selección Sub-20 y mayor para que se incorporen lo más rápido posible", dijo.

Pero también agregó: "Hemos aprovechado esta semana para unos trabajos que nos faltaban, así que fue beneficiosa, más allá que no hayamos podido jugar. El jugador es lo que más le gusta es jugar y no entrenar, pero la supimos sacar provecho a esto".

En lo que respecta a las aspiraciones que tiene el Olimpia en apoderarse del primer lugar de la clasificación. "Quedan seis partidos y para mantener el segundo lugar y llegar al primero, tenemos ganar todos los partidos o al menos perder los menos posibles. Osea que esta semana es importante y la otra también. Así que estamos enfocados en mantener esa posición".

El rival de turno este fin de semana para los merengues son los escualos del Platense, un duelo que lo catalogan de muy difícil. "Platense es un rival muy fuerte y más allá en su casa. Tiene buen equipo, buen entrenador, está peleando posiciones para llegar a la liguilla, así que Platense históricamente ha sido difícil".

Tras este compromiso ante el Platense, el Olimpia enfrentará el clásico ante el Motagua, pero el técnico merengue no quiere pensar en ello.

"Primero es lo primero, Platense y nosotros tenemos en nuestra mente poder ganar esos tres puntos y que nos mantenga por lo menos en el segundo lugar y esperar que es lo que pase, pero siempre tenemos que pensar en nosotros y no en Marathón, si pierde o no. Ellos juegan en su casa y ahí no pierde nunca y ha ganado siempre".

Una de las buenas noticias en el Olimpia es el regreso de Jerry Bengtson. "Jerry (Bengtson) está bien, sólo el sábado venía de un estado de una gripe y le dijimos que no jugase, pero ya ayer entrenó normalmente".

Keosseián espera que los seleccionados lleguen de la mejor manera y así poder contar con ellos en este compromiso ante el Platense. "Primero vamos a esperar cuando llegar y como llegan y de no pasar nada raro, los vamos a utilizar".

El estratega charrúa considera que su equipo va mejorando. "Estamos mejor, en forma ascendente, mi equipo va mejorando con un nivel de acorde a la institución. Esperemos seguir mejorando".

"MANOLO" HABLA SOBRE LOS EXTRANJEROS

Luego de no tener una destacada participación en el presente Torneo Clausura 2018-2019, los jugadores extranjeros que llegaron al Olimpia han sido criticados por su poco rendimiento y los mismos directivos lo han reconocido.

Al consultarle a Manuel Keosseián sobre este aspecto. "Está bien, él habla en nombre de la directiva y yo también creo que ellos deben dar más de lo que han dado hasta ahora y prueba de ellos es que hoy solo uno está jugando de titular, el resto no. También hay que decir que estamos conformes con jugadores que vinieron y que no eran tomados en cuenta por el Olimpia y uno de ellos está en la Selección", indicó.

Y agregó: "Siempre del jugador extranjero se espera más y es normal, lógico, pero a mí tampoco de qué nacionalidad sea hondureño o extranjera, aquí juega el que está mejor".

Keosseián deja claro que se siente conforme con el once que ha encontrado en su equipo. "Me parece que siempre hay unas variantes, pero ese es el equipo que a mí me está gustando", finalizó.