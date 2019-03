Joven canterano del New York Red Bulls añora jugar con Honduras

Nueva Jersey, Estados Unidos.

El último pique daba la impresión que Josué Méndez (14), el canterano de los New York Red Bulls, daba esa corrida que puede definir un partido en el minuto 90, cuando se dirigía al entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras.

El comunicar a su padre su destino final nos permitió hablar con este joven hondureño que busca descollar en el futbol profesional estadounidense y algún día vestir la camisa de la Bicolor, aunque Estados Unidos ya lo haya convocado para representarlos.

“Estoy en la academia de los New York Red Bulls desde septiembre del año pasado, juego la posición de defensa central y pienso que debo trabajar muy duro para continuar aquí, porque no es nada fácil, debo sacrificarme cada día, para llegar a ser un muy buen jugador”, comenzó diciendo en Exclusiva el joven Méndez a Diario LA PRENSA.

Se le veía apresurado y lleno de emoción, no quería hablar, su deseo era dar ese último sprint, con el conocimiento de que a tan solo 300 metros entrenaba la representación nacional, que le roba el corazón, su conocimiento sobre el equipo que ahora dirige Fabián Coito era muy poco, su alegría por verlos y visualizar la posibilidad de vestir la camiseta es un aliciente que le llevara a triunfar en el futuro.

“No conozco mucho de los jugadores actuales, pero soy un gran fan de Alfredo Mejía del Real España, me gusta mucho como juega Alberth Elis, pero lastimosamente no podré ir a verles jugar, porque debo ser responsable con mis entrenamientos, lo veré al terminar”, aseveró el chico de New York Red Bulls en referencia al partido ante Ecuador.

Al igual que Danilo Acosta, el defensor central de los neoyorquinos, ya forma parte de los planes de la federación estadounidense de futbol y ya ha sido convocado para integrarse a la misma, sin embargo, la sangre hondureña le puede más, que el sentimiento por el país que lo vio nacer, su inclinación es muy marcada por la bandera de las 5 estrellas.

“Aspiro a ser parte de la selección de Honduras, se lo estoy pidiendo a Dios que algún día me tomen en cuenta, me gustaría ser como Maynor Figueroa en la defensa, espero poder lograrlo”, concluyó Josué Méndez.

El joven Josué Méndez pudo compartir por unos minutos con Alberth Elis