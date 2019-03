Danilo Acosta sobre la selección de Honduras: “No le voy a decir no a una oportunidad”

Nueva York, Estados Unidos.

El lateral izquierdo Danilo Acosta, ahora enrolado en las filas del Orlando City de MLS, habló en exclusiva con Diario LA PRENSA sobre el recibimiento que ha tenido en su nuevo club.

El defensa también se refiere a la posibilidad de recibir una convocatoria de la Selección de Honduras. Él todavía no actúa con la mayor de Estados Unidos y sigue siendo elegible. Acosta no cierra la puerta a la H. Así fue conversación.

Se formó en el Real Salt Lake, ¿cómo ha sido la integración al Orlando City?

Por ahorita todo va bien. Adentro y afuera de la cancha. Desde el primer día que vine, la organización, los compañeros y todos los del club han sido buenos conmigo. Me han abiertos las puertas, me han dado la confianza y estoy respondiendo en la cancha.

Una semana un poco complicada para usted, no fue tomado en cuenta para la Sub-23 ni la mayor de Estados Unidos y hoy no juega, ¿cómo lo toma?

No, no son problemas, para nada, porque es parte del fútbol, ¿me entendés? Comencé jugando los primeros tres partidos, la temporada es larga y apenas van cuatro, faltan 30 más. No me apagó por eso, sé que mi oportunidad vendrá. Sea con los 23 o con el equipo mayor.

En Honduras todavía existe una ilusión de una convocatoria suya a la H y como todavía es elegible.

Obviamente que soy elegible para jugar con ellos porque todavía no he hecho el debut con la selección mayor de Estados Unidos. La oportunidad todavía está, pero vamos a ver.

¿Qué opina de la llegada de Fabián Coito como técnico de la Selección?

No he estado al tanto de la Selección porque estoy enfocado en el club. Estoy tratando de integrarme. Dar el 100% por Orlando, mi prioridad es el equipo.

Juega Honduras con Ecuador, ¿hubiese sido bonito jugar ese partido?

Ahhh... qué te puedo decir. Sería lindo, si un día algo pasa, pero por ahorita la prioridad es Orlando. Si estoy jugando bien, dando asistencias y metiendo goles, la asistencia ahí estará, si me llama cualquiera de las dos selecciones.

Si Honduras le llama, ¿respondería al llamado?

Si Honduras me llama, primeramente tengo que hablar con los profesores porque si estoy jugando en el club y ellos me ocupan, me tengo que quedar. Algunos jugadores toman la decisión cuando el club los necesita.

Coito se ha destacado por trabajar con jóvenes, ¿sería motivante para usted?

Para todo jugador que lo llaman a una selección es una experiencia muy linda. Es como una recompensa al trabajo que estás haciendo en el club. Pienso que cualquiera que lo llamen tiene que estar listo

¿Del grupo en la Selección que opina?

Se ve un grupo que es mixto. Hay jugadores con demasiada experiencia y se ven jóvenes. Tener un grupo así es muy lindo porque los jóvenes empujan a los mayores, estos devuelven la confianza los jóvenes.

Viene la Copa Oro, ¿consideraría un llamado?

Pues claro, tendría que considerarlo. No le voy a decir no a una oportunidad. Lo voy a tomar en cuenta, pero te repito, tendría que hablar con los profesores y tengo que ver si ellos me dan permiso. Y tratar de hacer que sea lo mejor para el club y para mí.