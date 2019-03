Anciana fan de Alberth Elis cumple su sueño

Nueva Jersey, Estados Unidos

Por supuesto que la figura más notable, dentro de los aficionados que visitaron a la Selección Nacional de Honduras, ha sido doña Yolanda Estrada Montufar, la madre de 81 años de edad que corría de la mano de sus hijos detrás de los integrantes de la bicolor, su alegría, energía y entusiasmo no pasaron desapercibidos, fue la sensación en el reencuentro entre la afición y los seleccionados, sin embargo, había uno que le llenaba sus tiernos ojos y que ella deseaba conocer.

Oriunda de San Pedro Sula; algo que nos expresó con mucho orgullo y con bandera de Honduras en una mano y bastón en la otra, nos comentó con mucha firmeza y seguridad los motivos que le llevan a seguir tan apasionadamente a los miembros de la bicolor, “Lo hago por mi hijo, porque él se muere por el fútbol y a mí me gusta compartir con él, porque soy madre, he visto algunos partidos de fútbol, no tantos, porque ahora resido aquí en Estados Unidos”, señaló con un entusiasmo contagioso.

Su energía no tiene comparación, su lucidez, soltura, alegría y deseo de compartir con los futbolistas, es genuino y su determinación mucho mayor, de alguna manera llegaba a ellos introduciéndose con agilidad entre las decenas de aficionados que pedían fotografías y autógrafos.

Su agilidad le permitió llegar a cada uno de ellos, su presencia causó sorpresa en cada uno de los jugadores, ellos disfrutaron más del momento, aunque “no podré ir al partido; porque tengo compromisos con la iglesia, pero vine a buscar fotos y autógrafos con mi hijo, quien me pidió que le complaciera, aunque sea por una vez antes que yo muera”, contó con sentimiento.

Pese a ello, hay Yolanda para rato, la efervescencia de esta entusiasta fanática de la Selección, nos hará compañía por muchos años más.

El objetivo que tenía entre ceja y ceja era conocer a Alberth Elis, cazar a la panterita se convirtió en el objetivo principal, el delantero del Houston Dynamo de repente apareció y ante tal acontecimiento la entrevista tuvo que terminar, antes de partir a compartir con su futbolista favorito nos dejó estas últimas palabras.

“Él es un buen muchacho, tengo muy buenas referencia de ellos, son buenos muchachos todos ellos y me gustaría pedirle al señor que me les ayude y le ganen a la selección de Ecuador y que clasifiquen al mundial”, finalizó la fan número 1 de Alberth Elis.