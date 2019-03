Rosa Arita, hondureña encargada de la limpieza del Red Bull Arena que anhela conocer a seleccionados

Nueva Jersey, Estados Unidos.

Una pequeña silueta de cabello muy largo y una cálida sonrisa se pasea por los pasillos del estadio Red Bull Arena durante cada uno de los eventos que allí se realizan. Aunque usualmente anda a la carrera, siempre se toma un segundo para conversar acerca de lo que pasa en Honduras, extraña su tierra de la cual partió hace más de 20 años, pero este martes doña Rosa Arita, vivirá un extraño reencuentro con su gente y su corazón palpita más fuerte que nunca.

“Estoy muy emocionada esperando que sea la hora del partido, la visita de la selección de mi país es algo muy especial para mí, me encanta la idea de saber que estarán aquí, aunque lamentablemente por mi oficio, no se permite acérquemele a los jugadores o entablar una conversación con ellos, mis jornadas son bastante ajetreadas, pero si espero poder cumplir mi sueño de aunque sea verlos, para mí eso sería más que suficiente y me sentiría muy orgullosa”, indicó la oriunda de Ocotepeque que se encarga de la limpieza del RBA.

Con seguridad un contacto visual o una sonrisa delatara a doña Rosa y si llega a cruzarse con los seleccionados nacionales, no harán falta las palabras, para que los futbolistas sepan que esa humilde dama que se encarga de la limpieza siente un cariño especial por ellos.

“Me encantaría mucho ver el partido, pero lastimosamente mi trabajo es de andar de arriba para abajo, imaginaré el ambiente y los goles, en algunos segundos los veo por la televisión y me emociona mucho al ver tanta gente de Honduras aquí en el estadio", aseveró.

Y añadió: "Lo más emocionante es escuchar el himno de mi país, me llena de alegría y me eriza la piel, generalmente estoy cerca del camerino y desde allí disfruto y lo canto también”.

De llegar a ver los jugadores pasando frente a usted, ¿Cómo se imagina el momento?

"Me van a trasladar a mi país, volverán muchos recuerdos de mi tierra, la cual deje hace más de 20 años, siempre he deseado conocer a Amado Guevara, es un futbolista muy mencionado, aquí se habla mucho de él, sus fotos están por todo el estadio y a veces me ha tocado limpiarlas, deseo conocerlo, porque ha de ser muy famoso, por lo mucho que escucho que se habla de él", reveló la catracha.

Para terminar, esta seguidora de la Bicolor manifestó que aunque ella no podrá ver el partido, pese a estar en el estadio, le gustaría que los futbolistas le dediquen aunque sea un gol.