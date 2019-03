Motagua pierde a Marcelo Santos por seis meses

Tegucigalpa, Honduras.

El defensor de Motagua , Marcelo Santos, será operado de la rodilla luego de romperse los ligamentos por lo que será baja por los próximos seis meses y de esta manera se pierde lo que resta del Torneo Clausura 2019.

El defensor derecho sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda y estará lejos del fútbol hasta septiembre. Santos se lesionó el jueves pasado en un entrenamiento en Amarateca.

"Me apoyé mal y en eso sentí como si la rodilla se me había hecho hacia atrás, en ese momento sentí que algo se me rompió por dentro" dijo.

Y agregó: "Marcelo siguió diciendo que "como mi cuerpo estaba caliente no sentí mucho dolor hasta que se enfrió. Ahí empecé a sentir un fuerte dolor".

"Al día siguiente me tocó hacerme una resonancia magnética y el médico me dijo que me había roto los ligamentos. Me puse triste, me sentí bastante mal pero creo que las cosas pasan por algo".

La lesión que sufrió Santos es la misma que en su momento padeció el portero Harold Fonseca.

"Toda mi vida había temido a ese tipo de lesiones pero es algo a lo que uno está expuesto. En ese momento cuando me dieron el resultado me puse mal. Me toca asimilarlo de la mejor manera. No soy el primero en lesionarme de esa forma y se que tengo que regresar más fuerte que antes" aseguró.

Para Santos ya terminó el campeonato y en los próximos días será operado en San Pedro Sula. El defensa jugó 55 partidos con el Ciclón desde que arribó hace casi dos años.

"Es una pena porque venía siendo un jugador importante para el club, estaba jugando todos los partidos de titular y me lesiono. En el club hay otros futbolistas esperando una oportunidad y espero que les vaya de la mejor forma. Los compañeros han estado pendientes de mí, estoy agradecido con ellos", señaló.

"Estoy esperando que se resuelvan algunos temas antes de viajar a San Pedro para la operación. Voy a ir paso a paso y llevar la recuperación de la mejor manera".

Motagua viene de dos derrotas al hilo y se encuentra en el cuarto lugar de la tabla, ahora pierden a Santos quien es considerado un jugador todo terreno ya que ha funcionado en diferentes puestos la defensa y el mediocampo.

"Yo le pido a mis compañeros que sigan adelante, que jueguen por mí y que peleen por la meta que es el Bicampeonato" finalizó.