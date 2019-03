La opinión de Maradona sobre el "Tata" Martino y la debacle de Argentina ante Venezuela

Ciudad de México, México.

El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de Dorados de Culiacán del Ascenso del fútbol mexicano pronosticó que su compatriota Gerardo 'Tata' Martino dará muchas satisfacciones a México como entrenador de su selección.



"Muy buen debut del 'Tata' Martino, estoy seguro que le dará grandes satisfacciones a México. Aún falta que conozca más el fútbol de aquí, pero hizo un gran partido de inicio. Hacerle tres goles a Chile es algo sorprendente. Yo lo felicito", dijo.



México se impuso el pasado jueves por 3-1 a Chile en el inicio de su camino al Mundial de Catar 2022, en el debut de Martino como estratega.



Dardos a la selección de Argentina

En una rueda de prensa, Maradona reconoció que la realidad de la selección de Argentina sí lo tiene molesto pues su derrota 3-1 ante Venezuela en un amistoso disputado en Madrid dejó mal sabor y considera que los jugadores no merecen vestir la albiceleste.



"Venezuela es un equipo formado y Argentina entró por la ventana en lugar de por la puerta, traicionan y le mienten a la gente. Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de entrenadores. Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni pu.. idea de lo que hace", mencionó.



El equipo de Sinaloa tiene 15 puntos en el torneo y acumula seis juegos sin derrota. El próximo domingo visitan al Tampico Madero en el inicio de la fase final del campeonato que cerrarán como locales ante los Venados y de visitantes en casa del campeón y líder San Luis