El itinerario que tendrá la selección de Honduras en Estados Unidos

Nueva Jersey, Estados Unidos

A pocas horas del viaje de la Selección Nacional de Honduras con rumbo a Harrison, New Jersey, donde se enfrentará a su similar de Ecuador, Diario LA PRENSA ha tenido acceso al itinerario de vuelo y la planificación de la Bicolor durante esta aventura por los Estados Unidos.

El partido ante los ecuatorianos se realizará este martes 26 de marzo en el estadio Red Bull Arena; el duelo dará inicio a partir de las 5:3opm, horario hondureño. Este encuentro cabe señalar marcará el debut del entrenador uruguayo Fabián Coito al frente de la Bicolor.

Así será el itinerario de la selección de Honduras en Estados Unidos

- La delegación hondureña, partirá desde la ciudad de San Pedro Sula el día domingo y realizará su arribó al aeropuerto de Newark a las 00:11 am, inmediatamente realizarán su traslado al Hotel Hyatt Regency de Morristown, esta será su morada en esta primera aventura internacional.

-El lunes se resumirán los trabajos de preparación, el equipo nacional se trasladará a las facilidades de entrenamiento de los New York Red Bulls y en el ruedo de los toros, realizarán su última sesión de entrenamiento de 9:00 am a 11:00 am e inmediatamente harán su retorno al hotel, para ultimar los últimos detalles de cara al encuentro ante los ecuatorianos.

-El martes 26 será el día cero, la reunión entre la Bicolor y sus aficionados en el área tri estatal y el resto de los Unidos se llevará a cabo en el Red Bull Arena.

El autobús que conducirá a la armada de Fabián Coito al estadio saldrá del hotel de concentración a las 5:30 pm, el trayecto hacia la sede del compromiso ronda en los 23-30 minutos dependiendo del tráfico y a las 7:30 pm hora del este/ 5:30 pm hora de Honduras, empezará a rodar el balón en el verde césped del Red Bull Arena.

- El retorno a casa se producirá el día miércoles, cuando la bicolor con los integrantes que viajarán a Honduras tomara un vuelo a las 6:00 am desde el aeropuerto de Newark; mientras, los legionarios retornarán a sus clubes.

La agenda es apretada en este primer viaje de negocios de la representación nacional, sin embargo, se espera que la era de Coito arranque con una fiesta catracha en el Red Bull Arena.